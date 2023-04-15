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Кардиолог назвала 7 причин одышки: когда нужно немедленно вызывать "скорую"

По каким причинам возникает одышка (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Одышка может возникать по разным причинам - некоторые из них не представляют критической опасности, а в некоторых нужно немедленно обращаться за неотложной медицинской помощью.

Об этом рассказала кардиолог Анна Калиневич в Instagram.

Главные причины одышки

По словам врача, одышка - это симптом, а не самостоятельное заболевание. И основными причинами ее возникновения являются:

  • бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких,
  • психогенная одышка (невротическая),
  • хроническая сердечная недостаточность,
  • аллергическая реакция,
  • анемия (низкий гемоглобин),
  • ожирение,
  • тромбоэмболия легочной артерии

Чтобы установить правильный диагноз, если вас беспокоит одышка, нужно:

  • сдать общий анализ крови,
  • провести такие обследования, как ЭКГ, УЗИ сердца,
  • рентгенограмма или КТ органов грудной полости
  • спирография - неинвазивный метод диагностики распространенных заболеваний дыхательной системы, оценивающий механическую функцию легких, грудной клетки и дыхательной мускулатуры путем измерения легочных потоков и объемов.

Когда одышка - это сердце?

Запомните, что для "кардиальной" (сердечной) одышки характерно усиление в горизонтальном положении. Она часто появляется ночью.

"Одышка появилась внезапно, в покое, усиливается в положении лежа, если появляется боль в сердце - необходимо вызвать скорую помощь", - предупредила медик.

Если у вас появилась одышка, обязательно обратитесь к врачу! И запомните, что народных способов лечения одышки нет.

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