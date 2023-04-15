Кардиолог назвала 7 причин одышки: когда нужно немедленно вызывать "скорую"

Главные причины одышки

По словам врача, одышка - это симптом, а не самостоятельное заболевание. И основными причинами ее возникновения являются:

бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких,

психогенная одышка (невротическая),

хроническая сердечная недостаточность,

аллергическая реакция,

анемия (низкий гемоглобин),

ожирение,

тромбоэмболия легочной артерии

Чтобы установить правильный диагноз, если вас беспокоит одышка, нужно:

сдать общий анализ крови,

провести такие обследования, как ЭКГ, УЗИ сердца,

рентгенограмма или КТ органов грудной полости

спирография - неинвазивный метод диагностики распространенных заболеваний дыхательной системы, оценивающий механическую функцию легких, грудной клетки и дыхательной мускулатуры путем измерения легочных потоков и объемов.

Когда одышка - это сердце?

Запомните, что для "кардиальной" (сердечной) одышки характерно усиление в горизонтальном положении. Она часто появляется ночью.

"Одышка появилась внезапно, в покое, усиливается в положении лежа, если появляется боль в сердце - необходимо вызвать скорую помощь", - предупредила медик.

Если у вас появилась одышка, обязательно обратитесь к врачу! И запомните, что народных способов лечения одышки нет.