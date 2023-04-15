Кардиолог назвала 7 причин одышки: когда нужно немедленно вызывать "скорую"

Одышка может возникать по разным причинам - некоторые из них не представляют критической опасности, а в некоторых нужно немедленно обращаться за неотложной медицинской помощью.
Об этом рассказала кардиолог Анна Калиневич в Instagram.
По словам врача, одышка - это симптом, а не самостоятельное заболевание. И основными причинами ее возникновения являются:
Запомните, что для "кардиальной" (сердечной) одышки характерно усиление в горизонтальном положении. Она часто появляется ночью.
"Одышка появилась внезапно, в покое, усиливается в положении лежа, если появляется боль в сердце - необходимо вызвать скорую помощь", - предупредила медик.
Если у вас появилась одышка, обязательно обратитесь к врачу! И запомните, что народных способов лечения одышки нет.
Раньше мы писали, что сахар делает с вашим сердцем.
Также читайте о популярном препарате, который может "довести до инфаркта".