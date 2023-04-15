Кардіолог назвала 7 причин задишки: коли треба негайно викликати "швидку"
Задишка може виникати з різних причин - деякі з них не становлять критичної небезпеки, а в деяких треба негайно звертатися за невідкладною медичною допомогою.
Про це розповіла кардіолог Анна Калиневич в Instagram.
Головні причини задишки
За словами лікарки, задишка - це симптом, а не самостійне захворювання. І основними причинами її виникнення є такі:
- бронхіальна астма, хронічна обструктивна хвороба легень,
- психогенна задишка (невротична),
- хронічна серцева недостатність,
- алергійна реакція,
- анемія (низький гемоглобін),
- ожиріння,
- тромбоемболія легеневої артерії.
Щоб встановити правильний діагноз, якщо вас турбує задишка, треба:
- здати загальний аналіз крові,
- провести такі обстеження, як ЕКГ, УЗД серця,
- рентгенограма або КТ органів грудної порожнини
- спірографія - неінвазивний метод діагностики поширених захворювань дихальної системи, що оцінює механічну функцію легень, грудної клітини і дихальної мускулатури шляхом вимірювання легеневих потоків та об’ємів.
Коли задишка - це серце?
Запам'ятайте, що для "кардіальної" (серцевої) задишки характерно посилення в горизонтальному положенні. Вона часто з’являється вночі.
"Задишка з’явилася раптово, в спокої, посилюється в положенні лежачі, якщо з'являється біль в серці - необхідно викликати швидку допомогу", - попередила медик.
Якщо у вас з’явилася задишка, обов’язково зверніться до лікаря! І запам’ятайте, що народних способів лікування задишки немає.
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