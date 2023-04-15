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Кардіолог назвала 7 причин задишки: коли треба негайно викликати "швидку"

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Субота 15 квітня 2023 09:30
Кардіолог назвала 7 причин задишки: коли треба негайно викликати "швидку" З яких причин виникає задишка (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Задишка може виникати з різних причин - деякі з них не становлять критичної небезпеки, а в деяких треба негайно звертатися за невідкладною медичною допомогою.

Про це розповіла кардіолог Анна Калиневич в Instagram.

Головні причини задишки

За словами лікарки, задишка - це симптом, а не самостійне захворювання. І основними причинами її виникнення є такі:

  • бронхіальна астма, хронічна обструктивна хвороба легень,
  • психогенна задишка (невротична),
  • хронічна серцева недостатність,
  • алергійна реакція,
  • анемія (низький гемоглобін),
  • ожиріння,
  • тромбоемболія легеневої артерії.

Щоб встановити правильний діагноз, якщо вас турбує задишка, треба:

  • здати загальний аналіз крові,
  • провести такі обстеження, як ЕКГ, УЗД серця,
  • рентгенограма або КТ органів грудної порожнини
  • спірографія - неінвазивний метод діагностики поширених захворювань дихальної системи, що оцінює механічну функцію легень, грудної клітини і дихальної мускулатури шляхом вимірювання легеневих потоків та об’ємів.

Коли задишка - це серце?

Запам'ятайте, що для "кардіальної" (серцевої) задишки характерно посилення в горизонтальному положенні. Вона часто з’являється вночі.

"Задишка з’явилася раптово, в спокої, посилюється в положенні лежачі, якщо з'являється біль в серці - необхідно викликати швидку допомогу", - попередила медик.

Якщо у вас з’явилася задишка, обов’язково зверніться до лікаря! І запам’ятайте, що народних способів лікування задишки немає.

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