Кардиолог назвала 7 причин одышки: когда нужно немедленно вызывать "скорую"
Одышка может возникать по разным причинам - некоторые из них не представляют критической опасности, а в некоторых нужно немедленно обращаться за неотложной медицинской помощью.
Об этом рассказала кардиолог Анна Калиневич в Instagram.
Главные причины одышки
По словам врача, одышка - это симптом, а не самостоятельное заболевание. И основными причинами ее возникновения являются:
- бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких,
- психогенная одышка (невротическая),
- хроническая сердечная недостаточность,
- аллергическая реакция,
- анемия (низкий гемоглобин),
- ожирение,
- тромбоэмболия легочной артерии
Чтобы установить правильный диагноз, если вас беспокоит одышка, нужно:
- сдать общий анализ крови,
- провести такие обследования, как ЭКГ, УЗИ сердца,
- рентгенограмма или КТ органов грудной полости
- спирография - неинвазивный метод диагностики распространенных заболеваний дыхательной системы, оценивающий механическую функцию легких, грудной клетки и дыхательной мускулатуры путем измерения легочных потоков и объемов.
Когда одышка - это сердце?
Запомните, что для "кардиальной" (сердечной) одышки характерно усиление в горизонтальном положении. Она часто появляется ночью.
"Одышка появилась внезапно, в покое, усиливается в положении лежа, если появляется боль в сердце - необходимо вызвать скорую помощь", - предупредила медик.
Если у вас появилась одышка, обязательно обратитесь к врачу! И запомните, что народных способов лечения одышки нет.
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