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Кардіолог назвала 5 вправ, які потрібно робити кожного дня для здоров'я серця

Які вправи допоможуть підтримати здоров'я серця (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Для того, щоб зміцнити здоров’я вашого серця, варто дотримуватись звичок здорового способу життя. Певні вправи допоможуть підтримувати серце здоровим та уникнути багатьох хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Ходьба або біг

Кардіолог Елізабет Клодас розповіла, що ходьба або біг - це вправи, які лікар виконує регулярно.

Кардіотренувань допомагають покращити серцево-судинну систему та служать чудовою технікою боротьби зі стресом. Крім того, ходьба та біг можуть підвищити витривалість.

Керування стресом за допомогою фізичних вправ - це чудовий спосіб підтримувати дієту та здоров’я серця під контролем. Крім того, розвиток витривалості допомагає бути стійкішими перед травмою чи хворобою.

Силові тренування

Включення вправ із власною вагою та обтяженнями у ваш розпорядок дня є надійним способом покращити вашу фізичну форму та загальний стан здоров’я.

Силові тренування принаймні 30 хвилин на тиждень пов’язані зі зниженням ризику ішемічної хвороби серця на 23%.

Крім того, силові тренування корисні для збереження рівноваги. Це також може допомогти зберегти когнітивні функції з віком.

Розтягнення

Робота над гнучкістю та розтяжкою є фітнес-звичкою, якій кардіолог надає пріоритету. Ця форма вправ допомагає покращити баланс і допомагає запобігти травмам від інших видів діяльності.

12 тижнів розтяжок прискорять кровообіг, зменшать жорсткість артерій і знизять артеріальний тиск.

Додайте рух у життя

Варто почати паркуватися якомога далі від входу в магазин або йти сходами замість ліфта.

Додайте руху до свого дня, так ви зможете підтримати метаболізм і допомагає спалити кілька зайвих калорій. Так тіло завжди буде в русі.

Які продукти корисні для серця

Щоб зміцнити серце, необхідно вживати такі продукти: авокадо, курага, родзинки, горіхи, вівсянку, цільнозернові продукти, кіноа, овочі, фрукти та ягоди, зелень, натуральний йогурт без наповнювачів, жирну морську рибу, особливо лосось, бобові, оливкову олію.

Не шкодить також невелика кількість натурального вершкового масла. Є дані про користь помірного вживання натуральної кави, чорного шоколаду

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