Кардиолог назвала 5 упражнений, которые нужно делать каждый день для здоровья сердца

Ходьба или бег

Кардиолог Элизабет Клодас рассказала, что ходьба или бег - это упражнения, которые врач выполняет регулярно.

Кардиотренировки помогают улучшить сердечно-сосудистую систему и служат отличной техникой борьбы со стрессом. Кроме того, ходьба и бег могут повысить выносливость.

Управление стрессом с помощью физических упражнений - это отличный способ поддерживать диету и здоровье сердца под контролем. Кроме того, развитие выносливости помогает быть более стойкими перед травмой или болезнью.

Силовые тренировки

Включение упражнений с собственным весом и отягощениями в распорядок дня является надежным способом улучшить вашу физическую форму и общее состояние здоровья.

Силовые тренировки по крайней мере 30 минут в неделю связаны с понижением риска ишемической болезни сердца на 23%.

Кроме того, силовые тренировки полезны для сохранения равновесия. Это также поможет сохранить когнитивные функции с возрастом.

Растяжение

Работа над гибкостью и растяжкой является фитнес-привычкой, которой кардиолог придает приоритет. Эта форма упражнений помогает улучшить баланс и помогает предотвратить травмы от других видов деятельности.

12 недель растяжек ускорят кровообращение, снизят жесткость артерий и снизят артериальное давление.

Добавьте движение в жизнь

Следует начать парковаться как можно дальше от входа в магазин или идти по лестнице вместо лифта.

Добавьте движения к своему дню, так что вы сможете поддержать метаболизм и помогает сжечь несколько лишних калорий. Так тело всегда будет в движении.

Какие продукты полезны для сердца

Чтобы укрепить сердце, необходимо употреблять следующие продукты: авокадо, курага, изюм, орехи, овсянку, цельнозерновые продукты, киноа, овощи, фрукты и ягоды, зелень, натуральный йогурт без наполнителей, жирную морскую рыбу, особенно лосось, бобовые, оливковые масла.

Не вредит также небольшое количество натурального сливочного масла. Есть данные о пользе умеренного употребления натурального кофе, черного шоколада.