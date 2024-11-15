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Кардіохірург назвав спосіб №1, який допоможе зберегти спокій у стресових ситуаціях

Лікар поділився способом, який допоможе зберегти спокій під час стресу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Люди часто стикаються зі стресом, який призводить до появи тривожності та погіршення психічного здоров'я. Лікар назвав власний спосіб боротьби зі стресом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку кардіохірурга Джеремі Лондона.

Як поводитись у стресових ситуаціях

Лікар поділився тим, що він особисто робить, щоб зберігати спокій у найнапруженіші моменти життя. Перш за все, важливо бути готовим до будь-чого.

Він додає, що навіть якщо ви не виконуєте серйозних операцій щодня, все одно варто знати про навички вирішення стресової ситуації. 

Відновитися після стресу можна за допомогою прогулянок та медитацій.

"Життя важке, тому стрес буде неминучим. Використовуйте ці ситуації як можливості, але завжди балансуйте між ними відновленням", - підсумував кардіохірург.

Чого не можна робити у стані стресу

Не захоплюйтесь заспокійливими

Важливо не пити сильні заспокійливі, адже є більш безпечніші способи заспокоєння без шкоди для здоров'я.

Перш ніж приймати будь-які ліки, необхідно проконсультуватись з лікарем.

Уникайте алкоголю

Крім загальної шкоди, яку завдає спиртне організму, алкогольні напої ще й притуплюють реакцію. Людина перестає тверезо оцінювати свої вчинки та навколишню картину світу.

Не заїдайте стрес

Переїдання може послабити імунну систему людини, що призведе до захворювань, спричинених вірусами, бактеріями та грибам.

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