Кардіохірург назвав спосіб №1, який допоможе зберегти спокій у стресових ситуаціях

Люди часто стикаються зі стресом, який призводить до появи тривожності та погіршення психічного здоров'я. Лікар назвав власний спосіб боротьби зі стресом.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку кардіохірурга Джеремі Лондона.
Лікар поділився тим, що він особисто робить, щоб зберігати спокій у найнапруженіші моменти життя. Перш за все, важливо бути готовим до будь-чого.
Він додає, що навіть якщо ви не виконуєте серйозних операцій щодня, все одно варто знати про навички вирішення стресової ситуації.
Відновитися після стресу можна за допомогою прогулянок та медитацій.
"Життя важке, тому стрес буде неминучим. Використовуйте ці ситуації як можливості, але завжди балансуйте між ними відновленням", - підсумував кардіохірург.
Важливо не пити сильні заспокійливі, адже є більш безпечніші способи заспокоєння без шкоди для здоров'я.
Перш ніж приймати будь-які ліки, необхідно проконсультуватись з лікарем.
Крім загальної шкоди, яку завдає спиртне організму, алкогольні напої ще й притуплюють реакцію. Людина перестає тверезо оцінювати свої вчинки та навколишню картину світу.
Переїдання може послабити імунну систему людини, що призведе до захворювань, спричинених вірусами, бактеріями та грибам.
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