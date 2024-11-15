Кардиохирург назвал способ №1, который поможет сохранить спокойствие в стрессовых ситуациях

Люди часто сталкиваются со стрессом, который приводит к появлению тревожности и ухудшению психического здоровья. Врач назвал собственный способ борьбы со стрессом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу кардиохирурга Джереми Лондона.
Врач поделился тем, что он лично делает, чтобы сохранять спокойствие в самые напряженные моменты жизни. Прежде всего, важно быть готовым к чему-либо.
Он добавляет, что даже если вы не выполняете серьезных операций каждый день, все равно стоит знать о навыках разрешения стрессовой ситуации.
Восстановиться после стресса можно с помощью прогулок и медитаций.
"Жизнь тяжелая, поэтому стресс будет неизбежным. Используйте эти ситуации как возможности, но всегда балансируйте между ними восстановлением", - подытожил кардиохирург.
Важно не пить сильные успокоительные, ведь есть более безопасные способы успокоения без вреда для здоровья.
Прежде чем принимать любое лекарство, необходимо проконсультироваться с врачом.
Помимо общего вреда, причиняемого спиртным организму, алкогольные напитки еще и притупляют реакцию. Человек перестает трезво оценивать свои поступки и окружающую картину мира.
Переедание может ослабить иммунную систему человека, что приведет к заболеваниям, вызванным вирусами, бактериями и грибами.
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