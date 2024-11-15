Кардиохирург назвал способ №1, который поможет сохранить спокойствие в стрессовых ситуациях

Как вести себя в стрессовых ситуациях

Врач поделился тем, что он лично делает, чтобы сохранять спокойствие в самые напряженные моменты жизни. Прежде всего, важно быть готовым к чему-либо.

Он добавляет, что даже если вы не выполняете серьезных операций каждый день, все равно стоит знать о навыках разрешения стрессовой ситуации.

Восстановиться после стресса можно с помощью прогулок и медитаций.

"Жизнь тяжелая, поэтому стресс будет неизбежным. Используйте эти ситуации как возможности, но всегда балансируйте между ними восстановлением", - подытожил кардиохирург.

Чего нельзя делать в состоянии стресса

Не увлекайтесь успокаивающими

Важно не пить сильные успокоительные, ведь есть более безопасные способы успокоения без вреда для здоровья.

Прежде чем принимать любое лекарство, необходимо проконсультироваться с врачом.

Избегайте алкоголя

Помимо общего вреда, причиняемого спиртным организму, алкогольные напитки еще и притупляют реакцию. Человек перестает трезво оценивать свои поступки и окружающую картину мира.

Не заедайте стресс

Переедание может ослабить иммунную систему человека, что приведет к заболеваниям, вызванным вирусами, бактериями и грибами.