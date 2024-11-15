Кардіохірург назвав спосіб №1, який допоможе зберегти спокій у стресових ситуаціях

Люди часто стикаються зі стресом, який призводить до появи тривожності та погіршення психічного здоров'я. Лікар назвав власний спосіб боротьби зі стресом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку кардіохірурга Джеремі Лондона.

Як поводитись у стресових ситуаціях

Є певні моменти у житті, які можуть бути стресовими, викликаючи природну реакцію тіла "борись або тікай". У таких випадках важко підтримувати дихання та частоту серцевих скорочень рівномірними і навіть зберігати самовладання.

Лікар поділився тим, що він особисто робить, щоб зберігати спокій у найнапруженіші моменти життя. Перш за все, важливо бути готовим до будь-чого.

"Перше - це підготовка. Перш ніж приступити до вирішення ситуації, я виявляю три найгірші можливі сценарії, які можуть статися, і що я збираюся робити з кожним із них", - пояснив медик.

Він додає, що навіть якщо ви не виконуєте серйозних операцій щодня, все одно варто знати про навички вирішення стресової ситуації.

"Якщо я опиняюся в стресовій ситуації, я глибоко вдихаю й оцінюю реальну проблему", - зазначив він.

Також він рекомендує щось складне багатьох: реагувати без емоцій

Відновитися після стресу можна за допомогою прогулянок та медитацій.

"Життя важке, тому стрес буде неминучим. Використовуйте ці ситуації як можливості, але завжди балансуйте між ними відновленням", - підсумував кардіохірург.

Чого не можна робити у стані стресу

Не захоплюйтесь заспокійливими

Важливо не пити сильні заспокійливі, адже є більш безпечніші способи заспокоєння без шкоди для здоров'я.

Перш ніж приймати будь-які ліки, необхідно проконсультуватись з лікарем.

Уникайте алкоголю

Крім загальної шкоди, яку завдає спиртне організму, алкогольні напої ще й притуплюють реакцію. Людина перестає тверезо оцінювати свої вчинки та навколишню картину світу.

Не заїдайте стрес

Переїдання може послабити імунну систему людини, що призведе до захворювань, спричинених вірусами, бактеріями та грибам.