Кардиохирург назвал способ №1, который поможет сохранить спокойствие в стрессовых ситуациях
Люди часто сталкиваются со стрессом, который приводит к появлению тревожности и ухудшению психического здоровья. Врач назвал собственный способ борьбы со стрессом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу кардиохирурга Джереми Лондона.
Как вести себя в стрессовых ситуациях
Есть определенные моменты в жизни, которые могут быть стрессовыми, вызывая естественную реакцию тела "борись или беги". В этих случаях трудно поддерживать дыхание и частоту сердечных сокращений равномерными и даже сохранять самообладание.
Врач поделился тем, что он лично делает, чтобы сохранять спокойствие в самые напряженные моменты жизни. Прежде всего, важно быть готовым к чему-либо.
"Первое - это подготовка. Прежде чем приступить к решению ситуации, я обнаруживаю три худших возможных сценария, которые могут произойти, и что я собираюсь делать с каждым из них", - объяснил медик.
Он добавляет, что даже если вы не выполняете серьезных операций каждый день, все равно стоит знать о навыках разрешения стрессовой ситуации.
"Если я оказываюсь в стрессовой ситуации, я глубоко вдыхаю и оцениваю реальную проблему", - отметил он.
Также он рекомендует что-то сложное для многих: реагировать без эмоций.
Восстановиться после стресса можно с помощью прогулок и медитаций.
"Жизнь тяжелая, поэтому стресс будет неизбежным. Используйте эти ситуации как возможности, но всегда балансируйте между ними восстановлением", - подытожил кардиохирург.
Чего нельзя делать в состоянии стресса
Не увлекайтесь успокаивающими
Важно не пить сильные успокоительные, ведь есть более безопасные способы успокоения без вреда для здоровья.
Прежде чем принимать любое лекарство, необходимо проконсультироваться с врачом.
Избегайте алкоголя
Помимо общего вреда, причиняемого спиртным организму, алкогольные напитки еще и притупляют реакцию. Человек перестает трезво оценивать свои поступки и окружающую картину мира.
Не заедайте стресс
Переедание может ослабить иммунную систему человека, что приведет к заболеваниям, вызванным вирусами, бактериями и грибами.
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