Карді Бі стала мамою втретє: реперка у пологовому показалася з батьком своїх дітей (фото)

Карді Бі стала мамою втретє

У блозі знаменитість опублікувала відповідну публікацію. На фото вона з'явилася у пологовому, тримаючи на руках маля. На одному з кадрів вже багатодітна мама позувала з посмішкою на обличчі, ніжно пригортаючи дитинку до себе.

Карді Бі стала мамою знову (Фото: instagram.com/iamcardib)

"Найгарніше маленьке створіння", - написала Бі у пості.

На інших знімках, які співачка виклала у мережу, можна побачити, як старші діти, а також колишній обранець зірки, репер Offset знайомляться із крихіткою. Також на ще одному фото можна побачити перші її миті зустрічі з малечею.

Дитина була одягнена в одяг рожевого кольору, а тому, можна зрозуміти, що Бі стала мамою ще однієї дівчинки.

Співачка показала зворушливі кадри (Фото: instagram.com/iamcardib)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники вітають зіркову родину з поповненням та бажають малечі щасливої долі. Ось деякі їхні коментарі:

"Offset - батько дитини. Ви всі чекаєте, що його там не буде, але це не ваша справа"

"ЗМІ можуть казати про Карді все, що хочуть, але вона чудова мати"

"Карді Бі завжди виграє, незалежно від того, що ви кажете"

"Ні в якому разі не можна виглядати так гарно після пологів! Вітаю, красуне"

"Ласкаво просимо, крихітка"

"Маленька крихітка, вітаємо з твоїм народженням, посилаємо багато благословінь вам та вашій прекрасній родині! Це дівчинка".

Що відомо про стосунки Карді з репером та їхнє розлучення

З Offset зірка розлучилася після 6-річного шлюбу. Також у мережі говорили про те, що вона нібито хоче домогтися повної опіки над їхніми старшими дітьми: сином Вейвом та донькою Калче Кіарою.

Окрім нащадків від шлюбу з Карді, виконавець також має синів Джордана та Коді, і доньку Калеа Марі від минулих стосунків.

Карді Бі та Offset (фото: instagram.com/iamcardib)

Про розставання з артистом багатодітна мама оголосила минулого року, зробивши відповідну заяву у соцмережах. Проте це не завадило їй влітку цього року повідомити про третю вагітність. Вона це зробила невдовзі після того, як підтвердила, що справді розлучається.

"Ти нагадав мені, що я можу мати все. Ти нагадав мені, що ніколи не треба обирати між життям, коханням і моєю пристрастю. Я дуже люблю тебе і не можу дочекатися, коли ти побачиш, чого допоміг мені досягти, до чого ти мене підштовхнув", - писала Карді у публікації, яку присвятила третій вагітності.

Також співачка виклала кадри, де засвітила кругленький живіт.

Карді показувала кругленький живіт (Фото: instagram.com/iamcardib)

Стосунки Offset та Карді є доволі динамічними. Раніше вони вже заявляли про розставання. У вересні 2020 року артистка подавала заяву про розлучення, а пізніше скасувала своє рішення.

У минулому Карді заявляла про те, що у їхніх з репером відносинах є багато різного, проте "вони завжди разом проти цього світу".