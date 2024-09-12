Карди Би стала мамой в третий раз: рэперша в роддоме показалась с отцом своих детей (фото)

Американская рэп-исполнительница Карди Би, которая объявила о беременности в начале августа, в третий раз стала мамой. В соцсетях она выложила яркие фото с малышом и оставила к ним трогательную подпись.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки пишет об этом подробнее.
В блоге знаменитость опубликовала соответствующую публикацию. На фото она появилась в роддоме, держа на руках малыша. На одном из кадров уже многодетная мама позировала с улыбкой на лице, нежно прижимая ребенка к себе.
"Самое красивое маленькое создание", - написала Би в посте.
На других снимках, которые певица выложила в сеть, можно увидеть, как старшие дети, а также бывший избранник звезды, рэпер Offset знакомятся с крохой. Также на еще одном фото можно увидеть первые ее мгновения встречи с малышом.
Ребенок был одет в одежду розового цвета, а потому можно понять, что Би стала мамой еще одной девочки.
Коллеги и поклонники поздравляют звездную семью с пополнением и желают малышке счастливой судьбы. Вот некоторые их комментарии:
С Offset звезда развелась после 6-летнего брака. Также в сети говорили о том, что она якобы хочет добиться полной опеки над их старшими детьми: сыном Вейвом и дочерью Калче Киарой.
Кроме потомков от брака с Карди, исполнитель также имеет сыновей Джордана и Коди, и дочь Калеа Мари от прошлых отношений.
О расставании с артистом многодетная мама объявила в прошлом году, сделав соответствующее заявление в соцсетях. Однако это не помешало ей летом этого года сообщить о третьей беременности. Она это сделала вскоре после того, как подтвердила, что на самом деле решила разводится.
"Ты напомнил мне, что я могу иметь все. Ты напомнил мне, что никогда не нужно выбирать между жизнью, любовью и моей страстью. Я очень люблю тебя и не могу дождаться, когда ты увидишь, чего помог мне достичь, к чему ты меня подтолкнул", - писала Карди в публикации, которую посвятила третьей беременности.
Также певица выложила кадры, где засветила кругленький живот.
Отношения Offset и Карди являются достаточно динамичными. Ранее они уже заявляли о расставании. В сентябре 2020 года артистка подавала заявление о разводе, а позже отменила свое решение.
В прошлом Карди заявляла о том, что в их с рэпером союзе есть много разного, однако они "всегда вместе против этого мира".
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