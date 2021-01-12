Буковель трещит по швам: чек из местного ресторана поверг в шок украинцев

Цены ресторана в Буковеле шокировали украинцев (коллаж РБК-Украина)

Буковель в локдаун трещит по швам из-за наплыва туристов. Там работают сувенирные лавки, кафе и рестораны и люди по полной отрываются. В сеть попал чек из ресторана на курорте, который заплатила компания отдыхающих на горнолыжном курорте.

Журналист и общественный деятель Дмитрий Беспалый опубликовал на своей странице в Twitter счет одного из заведений. Он уточнил, что чек принадлежит не ему. Судя по снимку, компания посидела в кафе на круглую сумму, а именно 9420 гривен.

Так, тарелка борща в этом ресторане стоит 215 гривен, столько же нужно заплатить и за обычный куриный бульон, а вот порция ребрышек BBQ обошлась в 520 гривен. Алкоголь в чеке оказался самым дорогим, за литр хреновухи люди заплатили тысячу гривен.

Греческий салат и картофель по-домашнему в ресторане стоят по 250 гривен. А свиная рулька с тушеной капустой оценена в 2 тысячи гривен. Порция форели в прованских травах стоит 1725 гривен.

Счет в ресторане Буковеля (/twitter.com/DmitryBespalyUA)

В комментариях пользователи спросили у блогера, был ли он в этом ресторане. Он ответил, что еще в своем уме.

Побував?)

Хтось побував. Цей чек по всьому нету гуляє. Я при своєму розумі.

Норм борщ)) 250 грн)) Дешевий можна істи вдома.

Сходи в центре Киева в кабак. Цены будут почти такие же.

Це щось дуже дороге. Є набагато дешевші заклади. А якщо їсти в Поляниця, а не Буковелі тим паче. Якщо вони це оплатили- значить можуть собі дозволити. Я там був цього року два рази. Загалом 8 днів. І таких цін слава Богу не зустрічав. Це більш роздуто. До НР людей не багато було.

Сьогодні шеф приїхав з Буковелю, досить не бідна людина, але сам озрінів від цін в ресторані, 200 грн дерунів 270 грн.

і шо? оце стільки заради стопки "Хріновухи"? Однієї?

Как мы ранее писали, туристы просят не закрывать Буковель и наслаждаются отдыхом.

Также мы сообщали, что появились новые фото из Буковеля, а люди хвалят рестораны и ларечки.