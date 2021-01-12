Буковель трещит по швам: чек из местного ресторана поверг в шок украинцев

Буковель в локдаун трещит по швам из-за наплыва туристов. Там работают сувенирные лавки, кафе и рестораны и люди по полной отрываются. В сеть попал чек из ресторана на курорте, который заплатила компания отдыхающих на горнолыжном курорте.
Журналист и общественный деятель Дмитрий Беспалый опубликовал на своей странице в Twitter счет одного из заведений. Он уточнил, что чек принадлежит не ему. Судя по снимку, компания посидела в кафе на круглую сумму, а именно 9420 гривен.
Так, тарелка борща в этом ресторане стоит 215 гривен, столько же нужно заплатить и за обычный куриный бульон, а вот порция ребрышек BBQ обошлась в 520 гривен. Алкоголь в чеке оказался самым дорогим, за литр хреновухи люди заплатили тысячу гривен.
Греческий салат и картофель по-домашнему в ресторане стоят по 250 гривен. А свиная рулька с тушеной капустой оценена в 2 тысячи гривен. Порция форели в прованских травах стоит 1725 гривен.
Счет в ресторане Буковеля (/twitter.com/DmitryBespalyUA)
В комментариях пользователи спросили у блогера, был ли он в этом ресторане. Он ответил, что еще в своем уме.
Как мы ранее писали, туристы просят не закрывать Буковель и наслаждаются отдыхом.
Также мы сообщали, что появились новые фото из Буковеля, а люди хвалят рестораны и ларечки.
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