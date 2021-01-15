У Буковелі нахабно ігнорують карантинні рейди: ресторани забиті, а дітвора співає щедрівки

Буковель під час локдауну (колаж РБК-Україна)

У Буковелі зафіксували порушення правил посиленого карантину - в працюючому ресторані популярного гірськолижного курорту діти співали відвідувачам щедрівки, а вимога про масковий режим в закладі геть ігнорувалася.

Відповідне відео зняли самі відпочиваючі, після чого кадри були опубліковані на Telegram-каналі Pavlovsky News.

У публікації також зазначається, що саме сьогодні заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував проведення рейду по закладах гірськолижних курортів Івано-Франківської області.

Такі перевірки, які вирішили провести 15 січня, пов'язані з безліччю повідомлень про порушення ресторанів, барів та розважальних закладів на гірськолижних курортах, пояснював санлікар.

Водночас в інтернеті з'являються численні ролики, які демонструють роботу закладів громадського харчування в "Буковелі", де відвідувачі без масок насолоджуються дитячими щедрівками та традиційним посіванням у святковий період на Старий Новий рік.

Відео: У Буковелі діти щедрують у ресторані для відвідувачів

Відео: У Буковелі в ресторані відвідувачі відпочивають без масок

Нагадаємо, що гірськолижним курортам, таких як Буковель, Драгобрат, Мигове, Славське та іншим не забороняли працювати під час посиленого карантину, хоча певні обмеження є. Зокрема, відвідувачам забороняють перебувати в ресторанах у готелях на період зимового локдауну, однак самі готелі та гостьові будинкиу працюють.

Раніше повідомлялося, що в переповненому Буковелі чек з місцевого ресторану шокував українців.

Також ми писали про те, що кажуть туристи про відпочинок на курорті Буковель в січні.