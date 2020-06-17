Карантинные рейды: в метро Киева оштрафовали пассажира на 17 тысяч

Метро в Киеве в условиях карантина (фото: РБК-Украина)

В киевском метро составили 37 админпротоколов о нарушении масочного режима

В Киеве в метро оштрафовали пассажира за нарушение карантинных требований об обязательном ношении защитной маски в условиях пандемии коронавируса.

В целом с момента возобновления работы столичной подземки правоохранители составили 37 административных протоколов о нарушении масочного режима. Об этом 17 июня в КП "Киевский метрополитен" сообщили на странице в Facebook.

Отмечается, что в отношении одного из пассажиров уже было вынесено решение об уплате штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Как рассказали в пресс-службе подземки, их работники совместно с полицейскими провели инспекцию соблюдения масочного режима в вагонах поездов.

"В наличии маску имели все пассажиры, однако пройдя вестибюль, некоторые спускали ее на подбородок. Среди таких нарушителей оказалась даже беременная женщина", - говорится в сообщении.

Нарушение требования о масках во всех общественных местах и ​​транспорте в условиях карантина чревато не только увеличению риску заразиться самому, но и потенциально - других пассажиров, напоминают в метрополитене.

Кроме того, не стоит забывать и о соблюдении социальной дистанции, а также рекомендуется пользоваться перчатками.

"Не пренебрегайте правилами и берегите себя и близких", - призвали в КП.

Ранее мы сообщали о том, что Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 июля и анонсировал ужесточение ограничений в ряде регионов Украины.

Также мы писали, что в метро Киева показали ноу-хау с оплатой проезда, которое некоторые назвали возвращением к технологии 90-х.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Владимир Костырин