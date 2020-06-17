Продление и ужесточение карантина: в Кабмине сделали важное заявление

Премьер Денис Шмыгаль объяснил, какие карантинные запреты могут вернуть в некоторых регионах
В Украине продлили действие адаптивного карантина до 31 июля. Такое решение сегодня приняло правительство с доработкой в однодневный срок.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в ряде регионов со сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса ограничительные меры могут ужесточить.
Об этом глава Кабмина написал в своем Facebook.
По словам премьера, в течение последней недели количество заболевших постоянно увеличивается, и ослабление запретов "многие восприняли как отмену карантина".
"Однако угрозы от вируса не стали меньшими", - отметил Шмыгаль.
Премьер проинформировал об обновлении механизмов, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 ограничительные карантинные меры могут усилить.
Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков:
"Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации", - уточнил премьер.
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Автор: Владимир Костырин