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Карантинні рейди: в метро Києва оштрафували пасажира на 17 тисяч

STYLERЖиття    17.06.2020 - 21:46
Карантинні рейди: в метро Києва оштрафували пасажира на 17 тисяч
Метро в Києві в умовах карантину (фото: РБК-Україна)

У київському метро склали 37 адмінпротоколів про порушення маскового режиму

У Києві в метро оштрафували пасажира за порушення карантинних вимог про обов'язкове носіння захисної маски в умовах пандемії коронавірусу.

У цілому з моменту відновлення роботи столичної підземки правоохоронці склали 37 адміністративних протоколів про порушення маскового режиму. Про це 17 червня у КП "Київський метрополітен" повідомили на сторінці у Facebook.

Зазначається, що відносно одного з пасажирів вже було винесено рішення про сплату штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

Як розповіли в прес-службі підземки, їх працівники спільно з поліцейськими провели інспекцію дотримання маскового режиму у вагонах поїздів.

"У наявності маску мали всі пасажири, однак пройшовши вестибюль, дехто спускав її на підборіддя. Серед таких порушників виявилася навіть вагітна жінка", - йдеться в повідомленні.

Порушення вимоги про маски у всіх громадських місцях і транспорті в умовах карантину загрожує не тільки підвищенню ризику заразитися самому, але і потенційно - інших пасажирів, нагадують в метрополітені.

Крім того, не слід забувати й про дотримання соціальної дистанції, а також рекомендується користуватися рукавичками.

"Не нехтуйте правилами та бережіть себе і близьких", - закликали в КП.

Раніше ми повідомляли про те, що Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня та анонсував посилення обмежень у ряді регіонів України.

Також ми писали, що в метро Києва показали ноу-хау з оплатою проїзду, яке деякі назвали поверненням до технології 90-х.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Київметроштраф
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