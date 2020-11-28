Как на карантине почтить память жертв Голодомора: что нужно сделать

День памяти жертв Голодоморов украинцы в этом году чествуют в условиях карантина, с учетом ограничений на проведение массовых мемориальных мероприятий.

Но это обстоятельство не может помешать достойному чествованию памяти умерших от голода, передали в Украинском институте национальной памяти.

Так, украинцам 28 ноября, в четвертую субботу ноября, предлагают почтить память погибших по особым правилам.

Каждый может присоединиться в домашних условиях к Общенациональной минуте молчания в 16:00.

После этого - зажечь символическую Свечу Памяти в окнах своих домов, что станет проявлением памяти и веры в будущее.

Киевляне и гости столицы могут сегодня с 12:00 приходить к Мемориалу жертв Голодомора (улица Лаврская, 3), чтобы зажечь лампадки в память о погибших. При этом необходимо соблюдать противоэпидемиологические правила и требования во время пандемии.

Также в УИНП рассказали, что к 87-й годовщине Голодомора 1932-33 годов Институт начинает информационную кампанию "Сохрани память. Сохрани правду". Целью кампании является памяти жертв Голодомора в Украине. Для этого рекомендуют записать воспоминания родственников, которые были очевидцами геноцида, передать в музей семейные реликвии, принадлежавшие родственниками во время Голодомора или просто вспомнить о родне, которой пришлось пережить тот ужас.

Видео: В Украине запустили кампанию "Сохрани память. Сохрани правду" в память о жертвах Голодомора

Ранее сообщалось, что в Запорожье вандалы повредили мемориальную доску детям-жертвам Голодомора.

Напомним, недавно в Украине появился онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора.