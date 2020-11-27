В Запорожье вандалы повредили мемориальную доску детям-жертвам Голодомора

В Запорожье разбили памятник жертвам Голодомора (коллаж РБК-Украина)

Инцидент произошел накануне Дня Памяти жертв Голодоморов

В Запорожье вандалы повредили мемориальную доску в память о детях - жертвах Голодомора в Украине. Неизвестные разбили и облили черной краской памятные знаки на здании бывшего дома младенца, где в 30-е годы пошлого века был дом младенца.

По данным историков, в годы Голодомора в этом учреждении умерли почти 800 детей. Об этом передает "Радио Свобода".

В полиции рассказали, что данные по факту происшествия внесли в Единый реестр досудебных расследований, собираются открыть производство.

На месте инцидента и на прилегающей территории правоохранители провели осмотр и другие следственные действия.

В Департаменте культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА готовят заявление о преступлении, а также специальное обращение в полицию по этому инциденту.

В Запорожье повредили мемориальную доску жертвам Голодомора (фото: radiosvoboda.org)

Мемориальную доску на здании бывшего дома младенца в Запорожье открыли в ноябре 2014 года.

Память жертв Голодоморов в Украине чествуют ежегодно в четвертую субботу ноября, которая в 2020-м выпадает на 28-е число.

Ранее сообщалось, что в Киеве вандалы осквернили скульптуру о Голодоморе, после чего один из главных символов Музея демонтировали для проведения реставрации.

Также мы писали о том, что в Украине появился онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора.