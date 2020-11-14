Появились фото со Львова, где кафе обслуживают клиентов, проигнорировав карантин выходного дня

Карантин выходного дня во Львове (иллюстративное фото: pixabay.com)

Кафе во Львове принимают клиентов во время карантина выходного дня

Во Львове, где отказались вводить карантин выходного дня, 14 ноября часть заведений общественного питания работает и дальше. Кафе принимают посетителей в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений "оранжевой зоны".

Так, утром субботы, когда начал действовать новый карантин в Украине, в нескольких заведениях в центре Львова можно заметить клиентов. Некоторые из них, как сообщает PavlovskyNews в Telegram, отдыхают на летней террасе, другие - внутри помещения.

Заведения во Львове в карантин выходного дня принимают клиентов (фото: Pavlovskynews)

На опубликованных фото видно, что администрация придерживается некоторых ограничений и информирует об этом посетителей.

Карантинные ограничения во львовских заведениях (фото: Pavlovskynews)

А вот одно из заведений разместило объявление на входе, что сейчас работают в режиме заказов онлайн и "на вынос". Сотрудники говорят, что не готовы рисковать и боятся штрафа.

Также не работают некоторые салоны красоты, закрытые двери и музеев.

Напомним, в Софийском соборе на период нового карантина, в субботу и воскресенье, отменили все богослужения.

Также мы ранее писали, что в карантин выходного дня "Эпицентр" заработал по-новому.