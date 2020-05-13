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Після карантину метро запрацює за новими правилами: приготуйтеся до черг

STYLERЖиття    13.05.2020 - 09:54
Після карантину метро запрацює за новими правилами: приготуйтеся до черг
Метро працюватиме за новими правилами (фото: РБК-Україна)

Метро запрацює лише після розпорядження уряду

Метро у Києві запрацює після закінчення карантину, але вже за новими правилами. Рішення про відкриття підземки буде приймати уряд, враховуючи динаміку поширення коронавірусу в країні. Якщо слідувати плану Кабміну, метрополітен відкриють не раніше 1 червня.

"Метро запустять лише після розпорядження уряду, і це буде зроблено в останній момент послаблення карантину. Думаю, що не раніше 1 червня. Головна умова – це зменшення захворюваності серед населення", - розповів глава Госпродпотребслужби Києва Олег Рубан виданню "Сегодня".

Як буде працювати метро після його запуску:

  • Обов'язкове дотримання дистанції.
  • Дезінфекція на станціях.
  • Обов'язкові засоби захисту пасажирів (масковий режим).
  • У вагони будуть пускати не більше 100 людей.
  • Контроль над відправленнями поїздів.
  • У вагоні обов'язково дотримуватися дистанції 1,5 метра.

Судячи з усього, після нових правил у вагон будуть заходити не так багато людей, а контролювати це буде поліція.

"Ми маємо інформацію про кількість пасажирів на всіх станціях київського метро і зможемо все вирахувати, використовуючи досвід китайських колег. Однозначно до пропуску людей на станції та вагони потрібно буде залучати співробітників поліції і Муніципальної варти. Так, будуть проблеми з чергами і з накопиченням пасажирів у вагонах. Але технічно це все можливо відрегулювати, заздалегідь пояснивши людям", - повідомив Олег Рубан.

Як ми раніше писали, карантин в Україні через коронавірус в Україні після 22 травня продовжать.

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