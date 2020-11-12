Карантин выходного дня: появилась важная информация касательно работы церквей

Церковь (фото: РБК-Украина)

Появилась информация, касательно работы церквей во время карантина выходного дня

В Украине уже на этих выходных, с 14 ноября, вводится карантин выходного дня, который будет действовать до 30 ноября, но потом его сроки могут еще продлить. Стало известно, как церкви планируют организовать свою работу в условиях ограничений.

На богослужениях в выходные дни смогут находиться до 20 человек. В УПЦ такие инициативы власти считают во многом нелогичными. Об этом сообщает Telegram-канал "Pavlovsky News".

Глава юрдепартамента УПЦ Александр Бахов отметил, что в будние дни такие ограничения не действуют, поэтому непонятна польза от карантина выходного дня. Причем священник не может выгнать прихожан из храма, если в выходные их будет более 20.

Сейчас церковь будет искать другие механизмы работы, например, увеличивать количество богослужений, чтобы все желающие могли прийти, не создавая толпы и не нарушая карантинный режим.

В ПЦУ рассказали, что от верующих на богослужениях требуют соблюдения всех санитарных норм и полутораметровой дистанции, как это было и раньше. Ну, а ограничений в 20 человек в помещении можно придерживаться, если пропускать людей на богослужения группами.

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