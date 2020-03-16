Карантин в Украине: для жителей страны готовят масштабный сюрприз
Депутаты придумали, как помочь украинцам во время карантина (Фото: freepik)
Карантин в Украине приведет к массовым потерям в среднем и малом бизнесе
В Украине введен карантин из-за угрозы коронавируса и во многих городах страны закрываются все торговые точки, кроме продуктовых супермаркетов, АЗС и аптек. Жители страны возмущены тем, что бизнес начнет терпеть серьезные убытки, и правительство разработало антикризисные меры по этому поводу.
Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, разработан пакет антикризисных мер, которые будут направлены на поддержку бизнеса в период негативного влияния финансового кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом, сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.
В законопроекте, который рассмотрят на ближайшем заседании Верховной Рады, будут такие нововведения:
- Освобождение от любой ответственности за нарушение налогового законодательства на протяжении двух месяцев.
- Освобождение от уплаты ЕСВ всех самозанятых лиц сроком на два месяца. Запрет на проведение проверок до 1 июля 2020 года (кроме камеральных).
- Декларации физлицам-предпринимателям предлагают разрешить подавать до 1 июля 2020 года.
- Освобождение от уплаты земельного налога, если земля находится под объектами, которые используются при предпринимательской деятельности до 31 мая 2020 года.
- Освобождение от налога за недвижимость до 31 мая 2020 года (только в части коммерческой недвижимости). То есть, если, например, у человека магазин, который он вынужден закрыть на период карантина, он не будет платить налоги на землю и недвижимость.
- Вступление в силу нашумевших законов о применении кассовых аппаратов и программных РРО для малого бизнеса откладывается на три месяца.
- Выплаты за вынужденный простой сотрудникам предприятий освобождаются от налога на доходы физлиц. Речь идет о том, что если предприятие останавливается на период карантина и люди не работают, то по закону работодатель все равно должен платить этот налог.
Кроме того, депутаты предлагают коммерческую плату по аренде недвижимости и оборудования начислять без учета прибыли предпринимателя. Предлагается покрывать только затраты по содержанию и амортизации.
И самое важное – признать ситуацию с коронавирусом форс-мажором и освободить всех от гражданско-правовой ответственности, в том числе и от уплаты штрафов и пени.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве могут ограничить работу метрополитена из-за карантина.
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