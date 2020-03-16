ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Карантин в Украине: для жителей страны готовят масштабный сюрприз

STYLERКоронавирус    16.03.2020 - 19:43
Карантин в Украине: для жителей страны готовят масштабный сюрприз
Депутаты придумали, как помочь украинцам во время карантина (Фото: freepik)

Карантин в Украине приведет к массовым потерям в среднем и малом бизнесе

В Украине введен карантин из-за угрозы коронавируса и во многих городах страны закрываются все торговые точки, кроме продуктовых супермаркетов, АЗС и аптек. Жители страны возмущены тем, что бизнес начнет терпеть серьезные убытки, и правительство разработало антикризисные меры по этому поводу.

Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, разработан пакет антикризисных мер, которые будут направлены на поддержку бизнеса в период негативного влияния финансового кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом, сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.

В законопроекте, который рассмотрят на ближайшем заседании Верховной Рады, будут такие нововведения:

  • Освобождение от любой ответственности за нарушение налогового законодательства на протяжении двух месяцев.
  • Освобождение от уплаты ЕСВ всех самозанятых лиц сроком на два месяца. Запрет на проведение проверок до 1 июля 2020 года (кроме камеральных).
  • Декларации физлицам-предпринимателям предлагают разрешить подавать до 1 июля 2020 года.
  • Освобождение от уплаты земельного налога, если земля находится под объектами, которые используются при предпринимательской деятельности до 31 мая 2020 года.
  • Освобождение от налога за недвижимость до 31 мая 2020 года (только в части коммерческой недвижимости). То есть, если, например, у человека магазин, который он вынужден закрыть на период карантина, он не будет платить налоги на землю и недвижимость.
  • Вступление в силу нашумевших законов о применении кассовых аппаратов и программных РРО для малого бизнеса откладывается на три месяца.
  • Выплаты за вынужденный простой сотрудникам предприятий освобождаются от налога на доходы физлиц. Речь идет о том, что если предприятие останавливается на период карантина и люди не работают, то по закону работодатель все равно должен платить этот налог.

Кроме того, депутаты предлагают коммерческую плату по аренде недвижимости и оборудования начислять без учета прибыли предпринимателя. Предлагается покрывать только затраты по содержанию и амортизации.

И самое важное – признать ситуацию с коронавирусом форс-мажором и освободить всех от гражданско-правовой ответственности, в том числе и от уплаты штрафов и пени.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве могут ограничить работу метрополитена из-за карантина.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 16 марта Карантин в Украине на особых условиях: кому начнут привозить домой продукты
Новости Украины карантинКиевНалоги
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь