Карантин в Украине: для жителей страны готовят масштабный сюрприз

Депутаты придумали, как помочь украинцам во время карантина (Фото: freepik)

Карантин в Украине приведет к массовым потерям в среднем и малом бизнесе

В Украине введен карантин из-за угрозы коронавируса и во многих городах страны закрываются все торговые точки, кроме продуктовых супермаркетов, АЗС и аптек. Жители страны возмущены тем, что бизнес начнет терпеть серьезные убытки, и правительство разработало антикризисные меры по этому поводу.

Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, разработан пакет антикризисных мер, которые будут направлены на поддержку бизнеса в период негативного влияния финансового кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом, сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.

В законопроекте, который рассмотрят на ближайшем заседании Верховной Рады, будут такие нововведения:

Освобождение от любой ответственности за нарушение налогового законодательства на протяжении двух месяцев.

Освобождение от уплаты ЕСВ всех самозанятых лиц сроком на два месяца. Запрет на проведение проверок до 1 июля 2020 года (кроме камеральных).

Декларации физлицам-предпринимателям предлагают разрешить подавать до 1 июля 2020 года.

Освобождение от уплаты земельного налога, если земля находится под объектами, которые используются при предпринимательской деятельности до 31 мая 2020 года.

Освобождение от налога за недвижимость до 31 мая 2020 года (только в части коммерческой недвижимости). То есть, если, например, у человека магазин, который он вынужден закрыть на период карантина, он не будет платить налоги на землю и недвижимость.

Вступление в силу нашумевших законов о применении кассовых аппаратов и программных РРО для малого бизнеса откладывается на три месяца.

Выплаты за вынужденный простой сотрудникам предприятий освобождаются от налога на доходы физлиц. Речь идет о том, что если предприятие останавливается на период карантина и люди не работают, то по закону работодатель все равно должен платить этот налог.

Кроме того, депутаты предлагают коммерческую плату по аренде недвижимости и оборудования начислять без учета прибыли предпринимателя. Предлагается покрывать только затраты по содержанию и амортизации.

И самое важное – признать ситуацию с коронавирусом форс-мажором и освободить всех от гражданско-правовой ответственности, в том числе и от уплаты штрафов и пени.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве могут ограничить работу метрополитена из-за карантина.