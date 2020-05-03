Карантин в Украине: секреты экономии во время финансового кризиса

Карантин в Украине был введен из-за угрозы распространения пандемии коронавируса. Многим украинцам пришлось перейти на удаленную работу, взять отпуска, а некоторым – уволиться из-за закрытия заведений и небольших организаций. За 7 недель карантина финансовые трудности на себе ощутили уже почти 40% жителей страны.

Эксперты рассказали в программе "Ранок з Україною", как украинцам распределить семейный бюджет во время карантина и научиться экономить средства, чтобы избежать финансового кризиса.

Большинство украинцев на время карантина оказались в затруднительном положении – доходы мизерные, а дополнительного заработка нет. Поэтому приходится экономить на всем. Максимально сократить расходы, и затянуть пояса", - советует во время карантина экономист Олег Пендзин.

Он отмечает, что есть минимум, ниже которого семья тратить просто не может. Эксперт выделяет несколько статей расходов, без которых обойтись не получится.

"Нахождение людей на карантине привело к резкому уменьшению доходов... Расходы семьи сосредоточены на питании, на оплате коммунальных платежей, поэтому однозначно без них обойтись нельзя, так же как и без расходов, связанных с ремонтом бытовой техники", – объяснил экономист Олег Пендзин.

В семье работницы банка Дарины Поддубняк финансовая грамотность – это отдельная философия. И речь здесь вовсе не об ограничении. Все доходы делят на пять "корзин". Каждая со своим предназначением.

"В первую корзину у нас входят обязательные коммунальные платежи, во вторую идут другие обязательные платежи – еда, химия, в третью – ежедневные расходы. Четвертая корзина – это наше обучение и развитие. Следующая – незапланированные расходы, которые от нас не зависят", – поделилась Дарина Поддубняк.

Чтобы заполнить эти корзины, для семьи из четырех членов достаточно десяти тысяч гривен в месяц. Для этого также используют метафоры – "ключи". Они помогают сэкономить значительные суммы ежемесячно. Например, переводят деньги в валюту, чтобы затем инвестировать это в мечту.

Финансовые кризисы в мире – повторяющиеся и циклические, рассказывает коуч по разумному распределению денег. Поэтому удивляться нечему, лучше делать запас, пока "не ударило". Его должно хватить на три-шесть месяцев. Эксперт убежден, сэкономить можно с любой зарплаты.

"Процентов на 20-30 мы можем экономить. Откладывание – это вопрос привычки. Не важно, сколько вы будете откладывать: 20, 100 или 200 гривен – у кого какие возможности", – пояснил коуч по распределению финансов Владимир Жерновой.

Итак, чтобы чувствовать себя уверенно даже во время кризисов с минимальным запасом финансов, нужно: экономить хотя бы маленькие суммы ежемесячно заранее, их переводить в валюту, планировать и анализировать свои доходы и расходы. Если кризис уже "на пороге" – покупать только самое необходимое.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты дали прогноз по курсу доллара после окончания карантина.