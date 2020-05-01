Произойдет большая вспышка: почему в Украине не хотят отменять карантин

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Глава Минздрава Максим Степанов опасается второй волны коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине был диагностирован у 10 861 человека. За последние сутки количество летальных случаев увеличилось до 272 человек. Несмотря на то, что в Минздраве утверждают, что Украина избежала пика заболевания, полностью отменять карантинные мероприятия пока не собираются.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что если снять карантинные ограничения, то страну может накрыть вторая волна заражения коронавирусом.

"Мы не можем открыть все сейчас и поставить под угрозу все население Украины, потому что тут же произойдет большая вспышка и пик этой болезни", - заявил глава Минздрава в интервью для Reuters.

Он отметил, что карантин в Украине может быть снят только к лету и это позволит вернуться к нормальному функционированию страны. Однако даже после снятия большинства запретов, есть вещи, которые останутся с украинцами надолго.

"Есть некоторые вещи, которые нам все равно придется соблюдать, например, все, что связано с личной дезинфекцией, защитой, всем, что касается рукопожатий. COVID-19 изменил мир", - добавил Максим Степанов.

Глава Минздрава очень обеспокоен тем, что в Украине среди инфицированных очень много медицинских работников.

"В целом, заболеваемость медицинских работников – моя самая большая головная боль. И я очень переживаю по этому поводу", - сказал министр и отметил, что правительство наращивает запасы средств индивидуальной защиты.

Он призвал украинцев не нарушать карантин, так как это может привести к печальным последствиям и росту заболеваемости.

"Что мы видим в последние дни? Мы видим митинги, людей на улицах, мы видим пробки, мы видим увеличение количества людей в парках. Я понимаю, что находится в карантине в течение пяти, шести недель очень сложно. Когда вы выходите на митинги или начинаете нарушать карантин, не думайте только о себе. Подумайте о своих близких, которых вы можете заразить, заразившись на таких мероприятиях", - объяснил Степанов.

Напомним, ранее мы писали о том, что один из украинских городов решил отменить карантин.