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Карантин в Україні: що відбувається в супермаркетах і як будуть змінюватися ціни

STYLERКоронавірус    04.04.2020 - 17:02
Карантин в Україні: що відбувається в супермаркетах і як будуть змінюватися ціни
Карантин в Україні - як вплине на ціни

Через карантин ціни у супермаркетах України будуть зростати

Карантин в Україні провокує зростання цін, у квітні насамперед подорожчають цитрусові та сезонні товари. Причиною є не тільки протиепідемічний захід, але й те, що Туреччина обмежила доступ в країну іноземних перевізників.

Подібні зміни позначилися на цінах овочів і фруктів. Проблеми з доставкою і зміна курсу будуть основними факторами впливу, інформує "Сьогодні".

Експерти прогнозують, що за такими позиціями, як лимон та інші цитрусові, вже на наступному тижні ціни можуть істотно зрости. А помідори встановлять новий ціновий рекорд.

"Помідори українські теплиці почнуть збирати ближче до середини квітня. Найближчі два тижні ціни в Україні будуть залежати від можливості поставок з Туреччини, з цієї країни ми завозимо 95% всіх імпортних томатів. Також з Туреччини ми імпортуємо більше 90% всіх лимонів",- прокоментувала ситуацію керівник департаменту аналітики ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

Голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко вважає, що наступний тиждень буде переломним. Є ймовірність, що Кабмін поверне цінове регулювання на соціально значущі продукти і, можливо, заборонить експорт окремих видів продовольства, зокрема зерна, овочів та фруктів.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін зазначив, що запасів продуктів в Україні достатньо. Також хорошим знаком є зміцнення гривні. Ціни підуть вгору тільки в тому випадку, якщо національна валюта почне девальвувати.

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