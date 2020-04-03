Карантин в Украине: приложение "Дія" облегчит жизнь в заточении

Карантин в Украине был введен с целью недопущения распространения коронавируса. Изначально украинцев отправили по домам до 3 апреля, потом правительство продлило карантин до 24 апреля и на данный момент не исключается продолжение этого срока в мае. Большинство организаций, торговых точек и ресторанов вынуждены были закрыться или перейти на удаленную работу, не работает метро, междугороднее и международное сообщение, школьники и студенты обучаются дистанционно.

В условиях карантина многие украинцы научились пользоваться современными технологиями и услугами онлайн. Одним из таких приложений является "Дія", - цифровой портал административных услуг. Как сообщили в Telegram-канале Министерства цифровой трансформации, в приложении добавили еще 27 услуг, которые можно заказать онлайн.

"Можно стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее. Подать иск в суд, оформить ряд лицензий, разрешений и справку о несудимости. Получить услуги, связанные с документами водителя, оформить пособие при рождении ребенка или ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет", - сообщают в министерстве.

Также в приложении можно проверить данные о себе, которые содержатся в пяти государственных реестрах.

"В кабинете гражданина доступны документы, отражающиеся в мобильном приложении "Дія" - свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения. Позже будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу", - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что одной из первых функций, которая появилась в этом приложении – это возможность закачать водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине ужесточили карантинные меры и обязали всех жителей страны носить с собой документы.