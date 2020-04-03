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В Украине ужесточают карантин: что теперь запрещено делать

STYLERКоронавирус    03.04.2020 - 13:24
В Украине ужесточают карантин: что теперь запрещено делать
В Украине усиливают карантин (фото: РБК-Украина)

Правительство утвердило новые правила поведения во время карантина из-за коронавируса

Карантин в Украине из-за коронавируса усиливают еще больше. Чтобы инфекция не распространялась так быстро правительство утвердило ряд новых мер, которых необходимо придерживаться. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"После долгого обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение Кабинета министров Украины в ближайшее время будет официально опубликовано", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Новые правила карантина такие:

  • Запрещено перемещение группой более двух людей без учета детей;
  • Продлен карантин для школьников, студентов, а также пенсионеров;
  • Сократится количество функционирующих пунктов пропуска на границах Украины до 21;
  • Вводится обязательная обсервация граждан, которые пребывают в страну, сроком на 14 дней.
  • Нельзя находится на улице без документов.
  • Запрет хождения в парки и спортивные площадки.
  • Нельзя быть в общественном месте без маски.

"Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам более, чем двум лицам, за исключением лиц, которые сопровождают детей", - отметил глава Кабмина.

Полный перечень запретов и ограничений правительство в ближайшее время опубликует на своем официальном сайте.

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