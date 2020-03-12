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Карантин в Украине: появились новые фото "паникеров" в супермаркетах

STYLERЖизнь    12.03.2020 - 09:49
Карантин в Украине: появились новые фото "паникеров" в супермаркетах
Карантин в Украине из-за коронавируса уже действует (коллаж РБК-Украина)

С 12 марта в Украине начал действовать карантин

В Украине ввели карантин, чтобы избежать распространения коронавируса. Это стало причиной того, что еще 11 марта, в день, когда правительство объявило о предстоящем карантине, в Киеве люди в приступе паники начали массово скупать продукты питания.

В других городах страны - ситуация не на много лучше. Там тоже стали замечать повышенный ажиотаж в супермаркетах.

Как пишет Telegram-канал "Черный Список", самые большие очереди в преддверие карантина наблюдались в гипермаркете Metro - там покупатели толпились с полными тележками товаров. В остальном - кое-где раскупали крупы, сахар и акционные товары. Также украинцы сообщают о том, что пустуют некоторые полки в супермаркете Varus.

Карантин в Украине: появились новые фото &quot;паникеров&quot; в супермаркетахКарантин в Украине: появились новые фото &quot;паникеров&quot; в супермаркетахКарантин в Украине: появились новые фото &quot;паникеров&quot; в супермаркетахКарантин в Украине: появились новые фото &quot;паникеров&quot; в супермаркетахКарантин в Украине: появились новые фото &quot;паникеров&quot; в супермаркетах

Ситуация в супермаркетах Украины перед началом карантина (фото: t.me/blacklistua)

В целом, отмечают авторы поста, ситуация в маркетах Украины стабильная - в большинстве магазинов хватает всего.

"Призываем вас сохранять спокойствие - никакого дефицита не ожидается", - говорится в сообщении.

В то же время, похожая ситуация и в соседней Польше. Там, судя по фото, люди также "сметают" все с полок супермаркетов.

Карантин в Украине: появились новые фото &quot;паникеров&quot; в супермаркетахКарантин в Украине: появились новые фото &quot;паникеров&quot; в супермаркетах

Поляки в панике "сметают" полки супермаркетов (фото: twitter.com/radiosvoboda)

Ранее мы писали о том, что в некоторых столичных торговых точках продавцы выставляют дополнительные полки с крупами.

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