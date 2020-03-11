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Карантин в Киеве: в столице началась паника и истерика в магазинах (видео)

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 21:21
Карантин в Киеве: в столице началась паника и истерика в магазинах (видео)
В Киеве паника из-за карантина (Коллаж РБК-Украина, использовано фото Strana.ua)

В Киеве люди в приступе панике начали массово скупать продукты питания

КАРАНТИН В УКРАИНЕ И КИЕВЕ из-за коронавируса напугал жителей столицы. Он вызвал небывалую панику у граждан страны. Люди начали поддаваться страху остаться завтра без продуктовых товаров и начали делать "массовые забеги" в супермаркеты. Там украинцы начали молниеносно опустошать полки.

Об этом свидетельствуют фото и видео, которые пользователи выкладывают в сети.

В ролике показано, как люди в магазине везут огромные тележки с продуктами, а витрины в торговой точке понемногу пустеют.

Под удар попала гречка, туалетная бумага и макароны. С полок массово гребут соль и консервы.

Отметим, что такие очереди на кассах больших гипермаркетов в Киеве, могут и не быть следствием паники из-за предстоящего карантина. Ведь в будние дни в различных магазинах столицы также наблюдается большое количество покупателей.

Напомним, что решением Кабинета министров с 12 марта в Украине вводится карантин, который продлится до 3 апреля.

В киевских магазинах опустошают полки (YouTube)

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