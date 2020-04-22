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Карантин в Украине: подробная карта блокпостов

STYLERКоронавирус    22.04.2020 - 15:32
Карантин в Украине: подробная карта блокпостов
Карантин в Украине (фото: РБК-Украина)

Карантин в Украине стал причиной появления блокпостов по всей стране

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, и продлен до 11 мая. При этом с 6 апреля карантинные меры были усилены, и на дорогах появились контрольно-пропускные пункты, на которых дежурят полицейские, медики, Нацгвардия и ГСЧС.

Задача блокпостов – контролировать проезжающие автомобили, и выявить в них больных коронавирусом, а также тех, кто нарушает правила карантина. По состоянию на 22 апреля в Украине создано 316 блокпостов.

На карте указано, где именно установлены контрольно-пропускные пункты.

Карта блокпостов в Украине

Стоит отметить, что больше всего блокпостов установлено в Одесской области - 40 КПП, в Сумской области их уже 33, в Днепропетровской области - 30, в Тернопольской области - 28, в Волынской области - 17, в Хмельницкой области - 16.

В Киевской области установлено 2 блокпоста. Один находится в селе Лесники Киево-Святошинского района, а второй - в селе Козин Обуховского района.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна будет еще два года жить в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса.

Он отметил, что не стоит питать иллюзий касательно того, что карантин в мае закончится, и мы все заживем привычной жизнью. Не стоит также забывать, что весь мир ждет вторую волну эпидемии.

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