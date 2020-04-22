Карантин в Україні: детальна карта блокпостів

Карантин в Україні (фото: РБК-Україна)

Карантин в Україні став причиною появи блокпостів по всій країні

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, і продовжений до 11 травня. При цьому з 6 квітня карантинні заходи були посилені, і на дорогах з'явилися контрольно-пропускні пункти, на яких чергують поліцейські, медики, Нацгвардія і ДСНС.

Завдання блокпостів – контролювати проїжджаючі автомобілі, і виявити в них хворих коронавірусом, а також тих, хто порушує правила карантину. Станом на 22 квітня в Україні створено 316 блокпостів.

На карті вказано, де саме встановлені контрольно-пропускні пункти.

Карта блокпостів в Україні

Варто зазначити, що найбільше блокпостів встановлено в Одеській області - 40 КПП, у Сумській області їх вже 33, у Дніпропетровській області - 30, у Тернопільській області - 28, у Волинській області - 17, у Хмельницькій області - 16.

В Київській області встановлено 2 блокпоста. Один знаходиться в селі Лісники Києво-Святошинського району, а другий - в селі Козин Обухівського району.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна буде ще два роки жити в умовах обмежень через пандемії коронавіруса.

Він зазначив, що не варто плекати ілюзій стосовно того, що карантин у травні закінчиться, і ми всі будемо жити звичним життям. Не варто також забувати, що весь світ чекає другу хвилю епідемії.