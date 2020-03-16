Карантин в Украине: для пенсионеров сделали важное заявление

Карантин в Украине ужесточают в ряде городов, закрываются важные государственные инстанции. В Пенсионном фонде Украины также сделали заявление для пенсионеров.

Отметим, что на беспрецедентные меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции уже пошли Киев, Львов, Ивано-Франковск, Одесса, Запорожье, Ужгород, Тернополь, Полтава, Николаев и Сумы.

В ПФУ же призвали на время карантина, который предварительно будет действовать до 3 апреля, удержаться от личных визитов в фонд. Вместо этого в ведомстве попросили на время ограничительных мер пользоваться онлайн-сервисами, говорится в сюжете ТСН.

В ПФУ напомнили украинцам, что решить большинство вопросов можно без личных визитов. К примеру, при помощи онлайн-сервиса можно подать заявление о назначении пенсии, проверить данные в электронной трудовой.

Ранее мы писали, что было названо единственное лекарство, которое можно использовать при снижении температуры при коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, на сегодня известно о пяти официально подтвержденных случая коронавирусной инфекции: