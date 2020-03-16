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Карантин в Україні: для пенсіонерів зробили важливу заяву

Новини » Коронавірус   

Через карантин в Україні багато установ обмежать свою роботу

Карантин в Україні посилюють у ряді міст, закриваються важливі державні інстанції. У Пенсійному фонді України також зробили заяву для пенсіонерів.

Зазначимо, що на безпрецедентні заходи в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції вже пішли Київ, Львів, Івано-Франківськ, Одеса, Запоріжжя, Ужгород, Тернопіль, Полтава, Миколаїв і Суми.

В ПФУ ж закликали на час карантину, який попередньо буде діяти до 3 квітня, утриматися від особистих візитів до фонду. Замість цього у відомстві попросили на час обмежувальних заходів користуватися онлайн-сервісами, йдеться в сюжеті ТСН.

В ПФУ нагадали українцям, що вирішити більшість питань можна без особистих візитів. Приміром, за допомогою онлайн-сервісу можна подати заяву про призначення пенсії, перевірити дані в електронній трудової.

Раніше ми писали, що був названий єдиний засіб, який можна використовувати при зниженні температури при коронавірусній інфекції COVID-19.

Нагадаємо, на сьогодні відомо про п'ять офіційно підтверджених випадків коронавірусної інфекції:

  • 49-річний чоловік з Чернівців, про хворобу якого стало відомо 3 березня, вилікувався від коронавіруса,
  • 64-річний чоловік Чернівецька область (12 березня), проходить лікування,
  • 71-річна жінка з Житомирської області (12 березня), померла 13 березня від ускладнень (двостороння пневмонія),
  • дві жінки з Чернівецької області (16 березня), стан стабільний.
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