ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Карантин в Україні: для пенсіонерів зробили важливу заяву

STYLERКоронавірус    16.03.2020 - 15:57
Карантин в Україні: для пенсіонерів зробили важливу заяву
Карантин в Україні через коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Через карантин в Україні багато установ обмежать свою роботу

Карантин в Україні посилюють у ряді міст, закриваються важливі державні інстанції. У Пенсійному фонді України також зробили заяву для пенсіонерів.

Зазначимо, що на безпрецедентні заходи в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції вже пішли Київ, Львів, Івано-Франківськ, Одеса, Запоріжжя, Ужгород, Тернопіль, Полтава, Миколаїв і Суми.

В ПФУ ж закликали на час карантину, який попередньо буде діяти до 3 квітня, утриматися від особистих візитів до фонду. Замість цього у відомстві попросили на час обмежувальних заходів користуватися онлайн-сервісами, йдеться в сюжеті ТСН.

В ПФУ нагадали українцям, що вирішити більшість питань можна без особистих візитів. Приміром, за допомогою онлайн-сервісу можна подати заяву про призначення пенсії, перевірити дані в електронній трудової.

Раніше ми писали, що був названий єдиний засіб, який можна використовувати при зниженні температури при коронавірусній інфекції COVID-19.

Нагадаємо, на сьогодні відомо про п'ять офіційно підтверджених випадків коронавірусної інфекції:

  • 49-річний чоловік з Чернівців, про хворобу якого стало відомо 3 березня, вилікувався від коронавіруса,
  • 64-річний чоловік Чернівецька область (12 березня), проходить лікування,
  • 71-річна жінка з Житомирської області (12 березня), померла 13 березня від ускладнень (двостороння пневмонія),
  • дві жінки з Чернівецької області (16 березня), стан стабільний.
У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували вісім осіб У КМДА розповіли, будуть обмежувати роботу метро в Києві
Новини України карантинКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся