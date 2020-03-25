Карантин и Пасха: в ПЦУ сделали важное заявление

Карантин в Украине продлили до 24 апреля и ввели режим чрезвычайной ситуации по всей стране. В Православной церкви Украины сделали заявление насчет празднования Пасхи 19 апреля, которая попадает в сроки карантина.

Отметим, что Денис Шмыгаль не исключает, что дата карантина в Украине может сдвигаться в ту или иную сторону зависимо от эпидемиологической ситуации в стране.

В обращении пресс-службы ПЦУ говорится, что Священный Синод Православной Церкви Украины "будет принимать соответствующие практические рекомендации для духовенства и мирян, в частности, о порядке совершения богослужений в эти дни, по мере приближения соответствующего времени".

В ПЦУ уверили, что при принятии решения о праздновании Пасхи там будут взаимодействовать с государством и учитывать текущую ситуацию в стране.

В ПЦУ сделали заявление о карантине и Пасхе (скрин: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Ранее Священный Синод разрешил проводить богослужения в храмах без личного присутствия мирян. В храмах службу могут вести священнослужители, церковнослужители и певчие.

"Во время проведения таких богослужений миряне должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи", - заявили ранее в ПЦУ.

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