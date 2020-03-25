Карантин і Великдень: в ПЦУ зробили важливу заяву

Карантин в Україні продовжили до 24 квітня і ввели режим надзвичайної ситуації по всій країні. В Православній церкві України зробили заяву щодо святкування Великодня 19 квітня, яка потрапляє в строки карантину.

Зазначимо, що Денис Шмигаль не виключає, що дата карантину в Україні може зсуватися в той чи інший бік залежно від епідеміологічної ситуації в країні.

У зверненні прес-служби ПЦУ говориться, що Священний Синод Православної Церкви України "буде приймати відповідні практичні рекомендації для духовенства і мирян, зокрема, про порядок здійснення богослужінь у ці дні, з наближенням відповідного часу".

У ПЦУ запевнили, що при прийнятті рішення про святкування Великодня там будуть взаємодіяти з державою і враховувати поточну ситуацію в країні.

ПЦУ зробили заяву про карантин і Великдень (скрін: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Раніше Священний Синод дозволив проводити богослужіння в храмах без особистої присутності мирян. У храмах службу можуть вести священнослужителі, церковнослужителі та півчі.

"Під час проведення таких богослужінь миряни повинні брати участь у спільній молитві, використовуючи можливості віддаленого зв'язку", - заявили раніше в ПЦУ.

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