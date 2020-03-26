Карантин в Украине и оплата коммуналки: появилось важное заявление

В условиях карантина чиновники призвали украинцев оплачивать коммунальные услуги онлайн
Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 24 апреля, а действие режима чрезвычайной ситуации распространили на территорию всей страны. Чтобы минимизировать риски заражения медики призвали граждан воздерживаться от выхода на улицу без крайней необходимости, а чиновники рекомендовали совершать оплату коммунальных услуг онлайн.
В Министерстве развития общин и территорий Украины подчеркнули необходимость принятия всех возможных мер по осуществлению потребителями таких интернет платежей через личные кабинеты на сайтах предприятий-исполнителей услуг, управляющих многоквартирных домов, и с помощью других возможных и общедоступных сервисов (Приват 24 Сбер 24 iPay, Portmone и другие).
Также в пресс-службе ведомства успокоили украинцев относительно ситуации с санкциями за несвоевременную оплату и долги за коммуналку.
Так, на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается
В то же время в министерстве напомнили, что оплата потребителями коммуналки "напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставления ими жизненно необходимых услуг".
По словам министра развития громад и территорий Алексея Чернышева, по состоянию на сегодня все предприятия, организации и учреждения, предоставляющие эти услуги, работают в штатном режиме.
Также чиновник подчеркнул, что введение карантина или ЧС не означает частичное отключение централизованного водоснабжения в городах и селах.
Как сообщалось ранее, экономисты дали тревожный прогноз из-за ситуации с COVID-19 и рассказали, что Украине грозит финансовый кризис из-за пандемии коронавируса.