Карантин в Украине и оплата коммуналки: появилось важное заявление

Коммунальные платежи и штрафы (коллаж РБК-Украина)

В условиях карантина чиновники призвали украинцев оплачивать коммунальные услуги онлайн

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 24 апреля, а действие режима чрезвычайной ситуации распространили на территорию всей страны. Чтобы минимизировать риски заражения медики призвали граждан воздерживаться от выхода на улицу без крайней необходимости, а чиновники рекомендовали совершать оплату коммунальных услуг онлайн.

В Министерстве развития общин и территорий Украины подчеркнули необходимость принятия всех возможных мер по осуществлению потребителями таких интернет платежей через личные кабинеты на сайтах предприятий-исполнителей услуг, управляющих многоквартирных домов, и с помощью других возможных и общедоступных сервисов (Приват 24 Сбер 24 iPay, Portmone и другие).

Также в пресс-службе ведомства успокоили украинцев относительно ситуации с санкциями за несвоевременную оплату и долги за коммуналку.

Так, на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается

начисления и взыскания неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за ЖКУ;

прекращение / приостановление предоставления ЖКУ украинцам в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме;

принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья (жилых домов, частей жилых домов, квартир, комнат в квартирах, комнат, жилых секций или блоков в общежитиях, других жилых помещений) во время принудительного выполнения решений судов по взысканию задолженности за коммуналку;

принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату ЖКУ из жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения.

В то же время в министерстве напомнили, что оплата потребителями коммуналки "напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставления ими жизненно необходимых услуг".

По словам министра развития громад и территорий Алексея Чернышева, по состоянию на сегодня все предприятия, организации и учреждения, предоставляющие эти услуги, работают в штатном режиме.

Также чиновник подчеркнул, что введение карантина или ЧС не означает частичное отключение централизованного водоснабжения в городах и селах.

Как сообщалось ранее, экономисты дали тревожный прогноз из-за ситуации с COVID-19 и рассказали, что Украине грозит финансовый кризис из-за пандемии коронавируса.