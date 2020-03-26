Карантин в Україні та оплата комуналки: з'явилася важлива заява

В умовах карантину чиновники закликали українців оплачувати комунальні послуги онлайн
Карантин в Україні через коронавірус продовжили по 24 квітня, а дію режиму надзвичайної ситуації поширили на територію всієї країни. Щоб мінімізувати ризики зараження медики закликали громадян утримуватися від виходу на вулицю без крайньої необхідності, а чиновники рекомендували здійснювати оплату комунальних послуг онлайн.
У Міністерстві розвитку громад і територій України відзначили необхідність вжиття всіх можливих заходів щодо здійснення споживачами таких інтернет платежів через особисті кабінети на сайтах підприємств-виконавців послуг, управителів багатоквартирних будинків, і з допомогою інших можливих і загальнодоступних сервісів (Приват 24, Ощад 24, iPay, Portmone тощо).
Також у прес-службі відомства заспокоїли українців щодо ситуації із санкціями за несвоєчасну оплату і борги за комуналку.
Так, на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавіруса і протягом 30 днів від дня його скасування забороняється:
У той же час у міністерстві нагадали, що оплата споживачами комуналки "безпосередньо впливає на діяльність кожного підприємства галузі в населених пунктах України та надання ними життєво необхідних послуг".
За словами міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, станом на сьогодні всі підприємства, організації та установи, що надають ці послуги, працюють у штатному режимі.
Також чиновник наголосив, що введення карантину або НС не означає часткове відключення централізованого водопостачання у містах і селах.
Як повідомлялося раніше, економісти дали тривожний прогноз щодо ситуації з COVID-19 та розповіли, що Україні загрожує фінансова криза через пандемію коронавіруса.