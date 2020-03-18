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Врачи призвали отказаться от популярного средства при лечении коронавируса

STYLERКоронавирус    18.03.2020 - 10:24
Врачи призвали отказаться от популярного средства при лечении коронавируса
Коронавирус нельзя лечить популярным лекарством (коллаж: РБК-Украина)

С симптомами коронавируса нельзя бороться при помощи популярного средства

Коронавирус нельзя лечить популярным жаропонижающим лекарством - ибупрофеном, который также является противовоспалительным средством. Речь идет о помощи при симптоме COVID-19 - высокой температуре. Почему врачи ВОЗ настоятельно рекомендуют отказаться от этого лекарства, и чем его лучше заменить - в материале Styler.

Такое заявление сделал представитель Всемирной организации здравоохранения в Женеве Кристиан Линдмайер, пишет Science Alert.

Представитель ВОЗ прокомментировал заявление Оливье Верана, министра здравоохранения Франции по ибупрофену, а также еще одну научную публикацию. В статье ученые доказывают, что ибупрофен способен лишь ухудшить симптомы COVID-19.

Сейчас ученые изучают эту информацию более тщательно. Линдмайер сказал, что ВОЗ рекомендует вместо ибупрофена использовать парацетамол.

Также представитель ВОЗ отметил, что если употреблять ибупрофен вам рекомендуют врачи, то это "их дело".

Основными симптомами коронавируса являются сухой кашель и повышенная температура тела.

Ранее о негативных побочных действиях ибупрофена говорил и глава Минздрава Франции. Он также рекомендовал использовать только парацетамол.

Напомним, в Украине коронавирусом заразилось уже 14 человек, двое - умерло. Но несмотря на введение карантина, люди продолжают массово нарушать рекомендации. В Киеве маршрутки переполнены, кафе работают.

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