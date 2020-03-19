Карантин в Україні: як убезпечити своє житло від коронавіруса

Коронавірус - як захистити житло від зарази (колаж РБК-Україна)

Карантин в Україні змусив багатьох більше проводити час вдома, тому дуже важливо захистити житло від мікробів та зарази

Карантин в Україні через коронавірус введено на три тижні по 3 квітня, і в цей період громадянам рекомендується мінімізувати контакти і зайвий раз не залишати своє житло, щоб не піддавати себе ризику зараження. У цьому контексті дуже важливо зберегти свої домівки максимально чистими і без мікробів.

Медики радять частіше робити домашне прибирання - це може допомогти в профілактиці COVID-2019, а також регулярно провітрювати приміщення.

Як прибрати своє житло під час пандемії коронавіруса

Експерт із прибирання Сандра Редмонд з британської компанії по очищенню Molly Maid розповіла про прості кроки, які дозволять зберегти свої домівки чистими, особливо коли багато людей проводять всередині більше часу, передає Daily Mail.

Її поради включають в себе очищення стільниць з мильною водою перед розпиленням якого-небудь продукту, а також щоденні витирання менш чистих ділянок, таких як ручка чайника та кавник.

"Не просто сануйте - спочатку очистіть, а потім сануйте. Ми можемо випробувати бажання пробігтися по нашій хаті з дезінфікуючими серветками або спреєм в руках і використовувати їх на всіх поверхнях. Але краще спочатку очистити ділянку за допомогою мильної губки і / або тканини, а потім нанести дезінфікуючий засіб", - звертає вона увагу.

Також бажано залишити дезінфікуючий засіб недоторканим на поверхні протягом приблизно 30 секунд, перед тим, як протирати його.

"В звичайний час ви б хотіли чистити і дезінфікувати кожні кілька днів, але це - зовсім не нормальний час. Тому чистіть і дезінфікуйте кухонні стільниці щоденно. Реальність така, що вони використовуються кожен день", - говорить вона.

Експерт із прибирання також закликала не забувати про предмети, яких дуже часто торкаються люди - наприклад, шафи, дверні ручки, чайники тощо.

"У той час як великі поверхні, такі як кухонні стільниці, привертають найбільшу увагу, не забувайте чистити і дезінфікувати ті області, до яких ми часто торкаємося, такі як чайник, кавоварка, ручки дверей і вікон, косметичні пакети, пульти дистанційного керування, на кухні - шафа і ручки для приладів", - радить вона.

Для цього варто використовувати дезінфікуючий засіб або теплу мильну воду.

Так як речі, які використовують для чистки, часто кишать бактеріями (зазвичай в будинках на кухонних губках в середньому живуть десятки мільярди бактерій), рекомендують мити губки в посудомийних або пральних машинах, або просто протирати її гарячою мильною водою.

"Ви також можете залишити її в мікрохвильовій печі на хвилину або дві на високий рівень - і, поки ви на ньому, покладіть будь-які інші губки або серветки, які ви регулярно використовуєте, наприклад, губки для ванної", - говорить експерт.

Щоб запобігти поширенню мікробів, усю білизну та рушники слід прати при 60°С або при 40°С із використанням відбілюючого або біопрепарату.

"Рекомендується також запускати пральну машину порожню один раз на тиждень, при високій температурі або з хімічним дезинфікуючим засобом, щоб запобігти зростання мікробів, і намагатися не залишати вологе прання в машині, адже це тільки сприятиме зростанню мікробів", - додала вона.

Нагадаємо, що раніше Уляна Супрун дала корисні поради, як найбільш ефективно для здоров'я провести час на карантині.