Большая ответственность: украинцам рассказали, как правильно сидеть на карантине

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели с 12 марта до 3 апреля, и в течение трех недель закрыли все учебные заведения в стране, ограничили массовые собрания, чтобы снизить риски заразиться COVID-19. Кроме того, работодателей призвали предоставить сотрудниками возможность дистанционной работы.

Уляна Супрун объяснила, в чем практичная польза подобных мер, а также дала полезные советы - как можно наиболее эффективно для здоровья провести время на карантине.

"Это не просто каникулы или отпуск, а большая ответственность, которая возлагается на каждого", - отметила бывший руководитель Минздрава на странице в Facebook.

Для того, чтобы эти ограничения были действительно эффективными, следует как можно больше оставаться дома, учиться или работать дистанционно, не пользоваться общественным транспортом и минимизировать контакты с людьми, рассказала медик.

Врачи призывают украинцев быть сознательными, воздержаться от лишних активностей, поездок и встреч, и проводить больше у время дома, а не отправляться всей семьей к бабушкам и дедушкам.

Супрун напомнила, что люди старшего возраста находятся в зоне высокого риска.

"Чем старше человек и чем больше хронических заболеваний он имеет, то более опасным для него может быть SARS-CoV-2. У детей и молодых людей легкая форма коронавируса может выглядеть как простуда, а потому не стоит лишний раз использовать карантин как повод посидеть за семейным столом", - пишет она.

Также Супрун подчеркнула, что во время инкубационного периода коронавирус может не проявляться симптоматично, однако человек может все равно передавать вирус.

"Карантин и уменьшение социальных взаимодействий и контактов - ваша возможность обезопасить себя и своих близких. Если у вас есть возможность позаботиться о своем здоровье, зачем повышать риски заболеть? Зато более находясь дома, можно заняться полезными для здоровья делами", - говорится в публикации.

Что можно делать дома для "здорового" карантина:

Спите как минимум 7-8 часов в день, ведь здоровый сон является одним из важных элементов для укрепления иммунитета.

Соблюдайте режим дня.

Следите внимательно за своим питанием.

Занимайтесь спортом.

Делайте домашнюю уборку - это может помочь в профилактике коронавируса и снижении риска заражения.

Регулярно проветривайте помещение, а также время от времени выходите на прогулку, но помните о безопасной дистанции ​​- не менее 2 метров от другого человека.

Занимайтесь самообразованием.

Поддерживайте близких и родных и будьте с ним на связи.

Читайте книги и смотрите фильмы и сериалы.

"Например, сериал Netflix о том, как распространяются вирусы "Pandemic: How to Prevent an Outbreak". Понимание процесса поможет вам оставить панику и более объективно анализировать события в Украине и мире", - посоветовала Супрун.

