Карантин в Україні: що потрібно знати про інтернет-афери, нові схеми

Карантин в Україні - нові схеми афер (Колаж РБК-Україна)

Через коронавірус активізувалися інтернет-шахраї

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу 2020 сприяє розвитку різних афер в інтернеті. Тому важливо знати, як їм протистояти. Наприклад, якщо ви перерахували гроші за товар, але нічого не отримали, то є сенс дзвонити на гарячу лінію свого банку.

Якщо гроші вже переведені вашим банком, то можна відразу зв'язатися з банком продавця - шахрая. Дізнатися, що це за банк, можна за номером карти шахрая через відповідні сервіси в інтернеті.

Банк одержувача може зажадати від вас певних дій: наприклад, з'явитися в офіс служби безпеки і написати письмову заяву про шахрайство з наданням копій відповідних доказів.

У деяких випадках, коли банк платника і продавця збігається і, на думку служби безпеки, достатньо доказів шахрайства, банк може відразу заблокувати карту шахрая на кілька днів для збереження можливості повернення грошей, якщо буде підтверджений факт шахрайства. Однак таке блокування - рідкість.

Рекомендується приготувати якомога більшу кількість доказів факту шахрайства: роздруківки оголошення, листування, роздруківки платіжних документів, аудіо - або відеозапису спілкування з шахраєм.

Раніше повідомлялося про те, що шахраї посилали людям СМС-повідомлення нібито від Приватбанку, в яких пропонували допомогу від держави. Щоб отримати 800 гривень, людям пропонувалося відправити номер своєї картки, термін її дії та CVV-код. За допомогою цих даних зловмисники отримували доступ до грошей українців.