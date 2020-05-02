ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Карантин в Україні: що потрібно знати про інтернет-афери, нові схеми

STYLERКоронавірус    02.05.2020 - 16:58
Карантин в Україні: що потрібно знати про інтернет-афери, нові схеми
Карантин в Україні - нові схеми афер (Колаж РБК-Україна)

Через коронавірус активізувалися інтернет-шахраї

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу 2020 сприяє розвитку різних афер в інтернеті. Тому важливо знати, як їм протистояти. Наприклад, якщо ви перерахували гроші за товар, але нічого не отримали, то є сенс дзвонити на гарячу лінію свого банку.

Якщо гроші вже переведені вашим банком, то можна відразу зв'язатися з банком продавця - шахрая. Дізнатися, що це за банк, можна за номером карти шахрая через відповідні сервіси в інтернеті.

Банк одержувача може зажадати від вас певних дій: наприклад, з'явитися в офіс служби безпеки і написати письмову заяву про шахрайство з наданням копій відповідних доказів.

У деяких випадках, коли банк платника і продавця збігається і, на думку служби безпеки, достатньо доказів шахрайства, банк може відразу заблокувати карту шахрая на кілька днів для збереження можливості повернення грошей, якщо буде підтверджений факт шахрайства. Однак таке блокування - рідкість.

Рекомендується приготувати якомога більшу кількість доказів факту шахрайства: роздруківки оголошення, листування, роздруківки платіжних документів, аудіо - або відеозапису спілкування з шахраєм.

Раніше повідомлялося про те, що шахраї посилали людям СМС-повідомлення нібито від Приватбанку, в яких пропонували допомогу від держави. Щоб отримати 800 гривень, людям пропонувалося відправити номер своєї картки, термін її дії та CVV-код. За допомогою цих даних зловмисники отримували доступ до грошей українців.

Коронавірус в Україні: чотири міфи, яким не варто вірити Вчені розповіли про відчутний прорив у боротьбі з коронавірусом
Новини України Коронавірус
Lite
On Top