Карантин в Украине могут ужесточить: Ляшко назвал причину

В Украине могут вернуть жесткий карантин (фото: РБК-Украина)

В Украине могут уже скоро вернуть более жесткий карантин, рассказал Виктор Ляшко

Карантин в Украине могут еще больше ужесточить. Вероятность возвращения ограничений до "весеннего периода" существует, но произойдет это, если масштабы распространения COVID-19 в нашей стране не снизятся.

Об этом без доли лукавства заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию "Апостроф".

При этом, врач подчеркнул, что "система здравоохранения в конце августа - это уже не система здравоохранения в марте".

"Сегодня мы четко знаем, сколько людей мы можем разместить в учреждениях здравоохранения и четко прогнозируем, не больше какого количества заражений нужно, чтобы регистрировалось ежедневно, чтобы наши медики справились и оказали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - отметил Ляшко.

Но, говорит он, "никаких коек может не хватить, если никто не будет соблюдать ограничения".

"И это показала практика европейских систем здравоохранения, которые значительно лучше обеспечены материально, технически, чем наша система", - добавил санитарный врач.

Чиновник также напомнил, что сейчас наша страна идет по так называемому "желтому" сценарию (4 тыс. летальных случаев от коронавируса на конец года). Но если бы карантин не вводился, то этот показатель был бы выше в десятки раз.

"Худший - "черный" сценарий. Это 7000 умерших. Если бы мы не внедряли карантинных мероприятий, то по "черному" было бы 145 тысяч умерших, а по "желтому" - 125 тысяч. Сейчас все говорят, что это нереальные цифры и такого не может быть, но я рекомендую зайти на все счетчики, показывающие количество зараженных, посмотреть на другие страны, и увидеть ужасную статистику летальности от коронавирусной болезни", - заявил Ляшко.

Ранее мы писали, что в Украине продлили карантинное зонирование минимум до 1 ноября.