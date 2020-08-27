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Карантин в Україні можуть посилити: Ляшко назвав причину

Четвер 27 серпня 2020 13:45
Карантин в Україні можуть посилити: Ляшко назвав причину
В Україні можуть повернути жорсткий карантин (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

В Україні можуть вже скоро повернути більш жорсткий карантин, розповів Віктор Ляшко

Карантин в Україні можуть ще більше посилити. Ймовірність повернення обмежень до "весняного періоду" існує, але станеться це, якщо масштаби поширення COVID-19 в нашій країні не знизяться.

Про це без долі лукавства заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Апостроф".

При цьому, лікар підкреслив, що "система охорони здоров'я в кінці серпня - це вже не система охорони здоров'я в березні".

"Сьогодні ми чітко знаємо, скільки людей ми можемо розмістити в установах охорони здоров'я і чітко прогнозуємо, не більше якої кількості заражень потрібно, аби реєструвалося щодня, щоб наші медики справилися і надали медичну допомогу всім, хто її потребує", - зазначив Ляшко.

Але, каже він, "ніяких ліжок може не вистачити, якщо ніхто не буде дотримуватися обмеження".

"І це показала практика європейських систем охорони здоров'я, які значно краще забезпечені матеріально, технічно, ніж наша система", - додав санітарний лікар.

Чиновник також нагадав, що зараз наша країна йде за так званим "жовтим" сценарієм (4 тис. летальних випадків від коронавірусу на кінець року). Але якщо б карантин не вводився, то цей показник був вищим в десятки разів.

"Найгірший - "чорний" сценарій. Це 7000 померлих. Якщо б ми не впроваджували карантинних заходів, то по "чорному" було б 145 тисяч померлих, а по "жовтому" - 125 тисяч. Зараз всі говорять, що це нереальні цифри і такого не може бути, але я рекомендую зайти на всі лічильники, що показують кількість заражених, подивитися на інші країни, і побачити жахливу статистику летальності від коронавірусної хвороби", - заявив Ляшко.

Раніше ми писали, що в Україні продовжили карантинне зонування мінімум до 1 листопада.

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