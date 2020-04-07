Карантин в Украине могут ослабить с 14 апреля: все подробности

Карантин в Украине был введен из-за угрозы распространения коронавируса с середины марта по 24 апреля. Школьники ушли на дистанционное обучение, многие украинцы вынуждены работать на удаленке, в стране закрыты ТРЦ, рестораны и многие магазины. Международное и междугороднее сообщение остановлено, в крупных городах не работает метро, а городской транспорт занимается перевозкой тех людей, которые занимаются жизнеобеспечением страны.

Как сообщает издание LB.ua со ссылкой на собственные источники, уже есть проект решения СНБО по смягчению карантинных мер. На данный момент проект находится в стадии обсуждения, но не исключено, что его примут.

Согласно этому плану, в Украине с 14 апреля разрешат работу небольших магазинов, площадью до 400 кв.м, а также всем строительным и садовым комплексам.

С 1 мая разрешат работать всем остальным магазинам, торговым центрам и парикмахерские.

Учебный процесс в школах возобновится только в середине мая. Также разрешат открыть рестораны и принимать посетителей.

Границы открывать не планируют, и они могут остаться на замке до конца июня, также не будут работать аэропорты. Впрочем, ограничения на въезд-выезд будут зависеть от развития ситуации.

Запрещать праздновать Пасху украинцам также не будут. Согласно новым правилам карантина, которые вступили в действие с 6 апреля, запрещены массовые гуляния и прогулки по паркам, скверам, пикники и вылазки на шашлыки. Также нельзя передвигаться больше чем двум людям одновременно, кроме сопровождения детей. Однако полиция не будет ходить по квартирам и проверять соблюдения правил.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что карантин в Украине могут продлить до середины мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключил, что некоторые ограничения будут действовать до сентября.