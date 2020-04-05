Усиление карантина с 6 апреля: ответы на 10 самых популярных вопросов

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине с 6 апреля усилится для всех граждан

Карантин в Украине с 6 апреля будет более жестким: Постановлением №211 будут введены новые меры. Среди них - обязательное ношение масок и документов, удостоверяющих личность, запрет на посещение большинства общественных мест, включая парки и скверы, а также другие меры. В социальной сети Facebook появилось детальное разъяснение в отношении карантинных мер, которые введут в Украине с 6 апреля.

Журналистка Галина Гузьо дала ответы на самые популярные вопросы относительно карантинных мероприятий, которые будут введены и усилены с 6 апреля.

Почему ввели правило носить с собой документы, удостоверяющие личность? Наличие у человека документов позволит проверить, не должен ли он быть на самоизоляции, или в обсервации. А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина. Можно ли ходить по улице без маски? В Постановлении №211 сказано, что во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе. Общественное место - часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и прочее). Но! Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Какова ответственность за нарушение правил карантина? Могут ли меня оштрафовать за поход в парк или отсутствие маски? Могут. За нарушение правил карантина – штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А если вы нарушаете санитарные правила и нормы относительно предотвращения распространения инфекционного заболевания, может быть и уголовная ответственность. Кто будет контролировать соблюдение мероприятий карантина? Или полиция будет стоять на входах в парки? Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия. Можно ли ходить по улице втроем? По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение – сопровождение детей вне зависимости от их количества. В каком случае людям старше 60 лет можно теперь выходить на улицу? Люди старше 60 лет пока должны сидеть дома. Они должны находиться в определенном ими месте самоизоляции и воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми они совместно проживают. Людям, находящимся в самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины и другие места торговли, которые размещены на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Эти люди должны придерживаться масочного режима. Можно ли будет гулять вокруг дома? Это не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух человек и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и т. п. Разрешено ли выходить на улицу с детьми? Можно ли детям моложе 14 лет выходить самим на улицу? Детям до 14 лет рекомендовано выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов. В постановлении №211 указано, что детям не разрешено находиться без сопровождения только в общественных местах. Но даже подъезд и территория вокруг вашего дома могут подпадать под определение общественного места. Поэтому рекомендуем детям не покидать дом без сопровождения взрослых. Как теперь выгуливать домашних животных? Как и раньше вы можете выгуливать домашних животных, однако не более чем вдвоем. Выгул домашних животных в парках и скверах разрешается только одним человеком. Когда дети снова пойдут в школу? Меры карантина пока действуют до 24 апреля, а поэтому все образовательные учреждения переведены в онлайн. По инициативе Президента начинает работать проект "Всеукраинская школа онлайн". Старт трансляции – 6 апреля.

Скриншоты (facebook.com/galyna.guzjo)

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