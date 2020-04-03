Карантин в Україні можуть послабити: названо терміни

Уряд України допускає ослаблення карантину в кілька етапів
Карантин в Україні через коронавірус можуть послабити. В уряді прогнозують оптимістичний сценарій, згідно з яким до кінця місяця хворі COVID-19 мають одужати, а динаміка зараження знизиться.
Прем'єр Денис Шмигаль наголошує, що тільки в цьому випадку обмежувальні заходи можна буде пом'якшити.
Як розповів глава Кабміну у своєму Telegram-канал, ослаблення карантину через пандемію коронавіруса можливо через три тижні.
Також чиновник зазначив, що оголошені 3 квітня обмеження - посилення правил - повинні перешкодити хвороби поширюватися далі.
"За нашим планом, якщо буде зафіксована динаміка зниження захворюваності, то наприкінці квітня ми зможемо почати поступове ослаблення карантинних заходів", - зазначив Шмигаль.
Також прем'єр розповів, як пом'якшення обмежувальних заходів може відбуватися і в які етапи.
Як повідомлялося раніше, в Україні посилюють карантин від 6 квітня - заходи діятимуть по 24 квітня. Що забороняють робити і як будуть карати порушників - розповідав Styler.
Також ми писали про те, що за прогнозом глави МВС Арсена Авакова, карантин в Україні можуть продовжити ще мінімум на два місяці.