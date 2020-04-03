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Карантин в Україні можуть послабити: названо терміни

STYLERКоронавірус    03.04.2020 - 19:20
Карантин в Україні можуть послабити: названо терміни
Карантин в Україні можуть послабити (колаж РБК-Україна)

Уряд України допускає ослаблення карантину в кілька етапів

Карантин в Україні через коронавірус можуть послабити. В уряді прогнозують оптимістичний сценарій, згідно з яким до кінця місяця хворі COVID-19 мають одужати, а динаміка зараження знизиться.

Прем'єр Денис Шмигаль наголошує, що тільки в цьому випадку обмежувальні заходи можна буде пом'якшити.

Як розповів глава Кабміну у своєму Telegram-канал, ослаблення карантину через пандемію коронавіруса можливо через три тижні.

Також чиновник зазначив, що оголошені 3 квітня обмеження - посилення правил - повинні перешкодити хвороби поширюватися далі.

"За нашим планом, якщо буде зафіксована динаміка зниження захворюваності, то наприкінці квітня ми зможемо почати поступове ослаблення карантинних заходів", - зазначив Шмигаль.

Також прем'єр розповів, як пом'якшення обмежувальних заходів може відбуватися і в які етапи.

  • Люди працездатного віку зможуть піти на роботу
  • Паралельно буде частково відновлюватися рух громадського транспорту.
  • Дані заходи дозволять уряду вже напочатку травня почати рестарт економіки.

Як повідомлялося раніше, в Україні посилюють карантин від 6 квітня - заходи діятимуть по 24 квітня. Що забороняють робити і як будуть карати порушників - розповідав Styler.

Також ми писали про те, що за прогнозом глави МВС Арсена Авакова, карантин в Україні можуть продовжити ще мінімум на два місяці.

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