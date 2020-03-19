Карантин в Украине: кому удастся существенно заработать

Коронавирус и заработок (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине привел к строгому карантину и закрытию большинства предприятий

Коронавирус в Украине стал причиной объявления строгого карантина и объявления режима чрезвычайной ситуации в нескольких регионах. Согласно постановлению, по всей стране будут действовать условия строгого запрета для общественных мест – закрываются кинотеатры, кафе, бары, торговые центры, салоны красоты и многое другое. Кому удастся заработать на карантине в Украине – читайте ниже.

Карантин из-за коронавируса в Украине только недавно начался, но многие уже задумываются, как они будут жить и выживать в условиях жестких ограничений и запретов. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прогнозирует: после 3 апреля карантин продлят еще минимум на месяц, а то и на всю весну и лето. Но в рамках строгого ограничения деятельности учреждений заработать удастся немногим. При этом есть немало людей, доходы которых от карантина не пострадают – это, например, пенсионеры, таких в стране каждый четвертый. Об этом пишет "Сегодня".

Согласно решению властей, в Украине закрыты все заведения общественного питания, торговые центры за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов, театры и кинотеатры, концертные залы, музеи, библиотеки, зоопарки, спорткомплексы и спортзалы, парикмахерские, кабинеты массажа, косметологические кабинеты, салоны красоты, СПА и тату салоны, бани и сауны. Не работают ночные клубы, дискотеки, компьютерные клубы, коворкинг-центры. Собираются закрыть и уже закрывают продуктовые и промтоварные базары.

При этом, если заведения общественного питания могут заработать на доставке еды, то у заведений "социально-культурного быта" нет шансов.

Александр Охрименко рассказал, кому удастся заработать на карантине

валютные спекулянты, которые уже вздули курс наличного доллара почти до 30 грн/доллар;

поставщики и торговцы продуктами;

аптечные сети;

сотрудники сервисов по доставке продуктов, где эта услуга распространена, это крупные города;

таксисты, ибо в связи с закрытием метро в Киеве, Харькове и Днепре и ограничением числа пассажиров в общественном транспорте (не более 20-25% пассажировместимости) их услуги наверняка будут востребованы.

Напомним, что ранее президент Института Роберта Коха, который входит в систему здравоохранения Германии, заявил, что пандемия коронавируса в мире может продолжаться в течение двух лет.