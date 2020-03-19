Карантин в Україні: кому вдасться суттєво заробити

Коронавірус в Україні призвів до суворого карантину і закриття більшості підприємств
Коронавірус в Україні став причиною оголошення суворого карантину та оголошення режиму надзвичайної ситуації у кількох регіонах. Згідно з постановою, по всій країні будуть діяти умови суворої заборони для громадських місць – закриваються кінотеатри, кафе, бари, торгові центри, салони краси та багато іншого. Кому вдасться заробити на карантині в Україні – читайте нижче.
Карантин через коронавірус в Україні щойно почався, але багато хто вже замислюються, як вони будуть жити та виживати в умовах жорстких обмежень і заборон. Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко прогнозує: після 3 квітня карантин продовжать ще мінімум на місяць, а то й на всю весну і літо. Але в рамках суворого обмеження діяльності установ заробити вдасться небагатьом. При цьому є чимало людей, доходи яких від карантину не постраждають – це, наприклад, пенсіонери, таких в країні кожен четвертий. Про це пише "Сегодня".
Згідно з рішенням влади, в Україні закрито всі заклади громадського харчування, торгові центри за винятком продуктових і господарських магазинів, театри й кінотеатри, концертні зали, музеї, бібліотеки, зоопарки, спорткомплекси й спортзали, перукарні, кабінети масажу, косметологічні кабінети, салони краси, СПА і тату салони, лазні й сауни. Не працюють нічні клуби, дискотеки, комп'ютерні клуби, коворкінг-центри. Збираються закрити й вже закривають продуктові та промтоварні базари.
При цьому, якщо заклади громадського харчування можуть заробити на доставці їжі, то у закладів "соціально-культурного побуту" немає шансів.
Олександр Охрименко розповів, кому вдасться заробити на карантині
Нагадаємо, що раніше президент Інституту Роберта Коха, який входить в систему охорони здоров'я Німеччини, заявив, що пандемія коронавіруса у світі може тривати протягом двох років.