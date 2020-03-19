Карантин в Україні: кому вдасться суттєво заробити

Коронавірус і заробіток (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні призвів до суворого карантину і закриття більшості підприємств

Коронавірус в Україні став причиною оголошення суворого карантину та оголошення режиму надзвичайної ситуації у кількох регіонах. Згідно з постановою, по всій країні будуть діяти умови суворої заборони для громадських місць – закриваються кінотеатри, кафе, бари, торгові центри, салони краси та багато іншого. Кому вдасться заробити на карантині в Україні – читайте нижче.

Карантин через коронавірус в Україні щойно почався, але багато хто вже замислюються, як вони будуть жити та виживати в умовах жорстких обмежень і заборон. Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко прогнозує: після 3 квітня карантин продовжать ще мінімум на місяць, а то й на всю весну і літо. Але в рамках суворого обмеження діяльності установ заробити вдасться небагатьом. При цьому є чимало людей, доходи яких від карантину не постраждають – це, наприклад, пенсіонери, таких в країні кожен четвертий. Про це пише "Сегодня".

Згідно з рішенням влади, в Україні закрито всі заклади громадського харчування, торгові центри за винятком продуктових і господарських магазинів, театри й кінотеатри, концертні зали, музеї, бібліотеки, зоопарки, спорткомплекси й спортзали, перукарні, кабінети масажу, косметологічні кабінети, салони краси, СПА і тату салони, лазні й сауни. Не працюють нічні клуби, дискотеки, комп'ютерні клуби, коворкінг-центри. Збираються закрити й вже закривають продуктові та промтоварні базари.

При цьому, якщо заклади громадського харчування можуть заробити на доставці їжі, то у закладів "соціально-культурного побуту" немає шансів.

Олександр Охрименко розповів, кому вдасться заробити на карантині

валютні спекулянти, які вже попередили курс готівкового долара майже до 30 грн/долар;

постачальники та торговці продуктами;

аптечні мережі;

співробітники сервісів доставки продуктів, де ця послуга поширена, це великі міста;

таксисти, бо у зв'язку з закриттям метро в Києві, Харкові та Дніпрі й обмеженням числа пасажирів у громадському транспорті (не більше 20-25% пасажиромісткості) їх послуги напевно будуть затребувані.

Нагадаємо, що раніше президент Інституту Роберта Коха, який входить в систему охорони здоров'я Німеччини, заявив, що пандемія коронавіруса у світі може тривати протягом двох років.