Карантин в Украине: в каких городах отказались закрывать школы и садики

Карантин в Украине из-за вспышки коронавируса в мире ввели на три недели с 12 марта до 3 апреля. В связи с этим Кабмин распорядился закрыть учебные заведения в стране, а в Министерстве образования и науки уточнили, кого именно коснутся ограничения.

В ведомстве подчеркнули, что трехнедельный карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления:

дошкольного,

общего среднего,

внешкольной,

профессиональной (профессионально-технического),

специальной перед высшей,

высшей,

последипломного образования.

"Карантин продлится три недели - с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения", - указано в публикации.

Также, согласно рекомендациям министерства, в учебных заведениях стоит отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях в помещениях и на территории учебных заведений, в том числе пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок и тому подобное.

Нужно сказать, что ограничения должны применяться во всех структурах, подчиненных министерству, однако частное организации имеют право продолжать работу и вводить карантин на свое усмотрение. Так, в городах закрывают школы, вузы, садики, кружки ЦДЮТ, музыкальные школы, но приватные детские кружки продолжают работать.

Кроме того, не во всех городах школы остановят учебный процесс. В Харькове объявили о введении трехнедельного карантина в учреждениях с массовым пребыванием людей, в то же время школы и детсады не будут закрывать.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Кернес.

"Причина первая - за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваемости ОРВИ в школах. Причина вторая - куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина, совершенно непонятно, и для многих из них это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше в ближайшее время пересидеть дома - руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, кстати, скоро каникулы - с 23-го по 29 марта", - отметил он.

Однако в школах Харькова тоже будут введены ограничения: для средних и старших классов будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. Утром дети будут проходить медицинский осмотр. Сами же школы будут дополнительно дезинфицировать, говорится в сообщении харьковского горсовета.

Также в Тернополе решили подойти к выполнению распоряжения МОН частично. В этом городе будут работать детские садики в течение следующих двух дней.

По словам мэра Сергея Надала, в горсовет поступило много обращений от родителей детей-воспитанников детских садов, для которых решение о введении карантина на всеукраинском уровне было неожиданным. Поэтому исполнительный комитет решил, что на протяжении 12-13 марта в детских садах будут работать дежурные группы. При этом дошкольные учебные заведения в эти дни не будут поставщиками образовательных услуг, а работать, как дежурные группы для пребывания детей. А родителям, для посещения их детьми таких групп, необходимо будет подписать согласие, что они ознакомлены со специальным режимом работы дошкольных учебных заведений.

С субботы, 14 марта и до 3 апреля, детские сады в Тернополе также будут на карантине.

Во Львове схожая ситуация, только речь идет о школах, а не садиках - там в четверг и пятницу ученики могут посещать школу, хотя обучение уже не будет. Об этом заявил мэр Андрей Садовый на брифинге 11 марта.

В Черкассах еще не определились относительно карантина из-за коронавирусной инфекции в школах и садиках. Директор департамента здравоохранения и медицинских услуг горсовета Олег Стадник сообщил местным СМИ, что о возможности введения подобных мер в Черкассах ему пока не известно. В мэрии добавили: что касается непосредственно карантина, то он может быть на сегодня в Черкасской области только по гриппу.

Кроме того, в Кропивницком отказались закрывать школы в связи с общенациональным карантином. Аналогичная ситуация и в Луцке.

Относительно учебного процесса в Сумах решение будет приниматься только завтра, 12 марта.

Как видим, в некоторых городах к приказу Кабмина о введении карантина с 12 марта подошли "творчески", а кое-где и вовсе игнорируют.

Как сообщалось ранее, в Украине за отказ от медосмотра и нарушение карантина гражданам грозит тюрьма.